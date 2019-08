Deviant loudil nahé fotky od dívek i při léčbě v ústavu, půjde do vězení

Dvaatřicetiletý muž podle obžaloby v letech 2017 a 2018 pod smyšleným holčičím jménem na internetu oslovoval dívky ve věku 11 až 15 let a chtěl po nich intimní fotografie a videa. Za to jim sliboval dárky nebo peníze.

Už loni v dubnu se u hradeckého soudu zodpovídal ze svádění šesti nezletilých dívek ve věku 11 až 13 let prostřednictvím internetu. Soud mu tehdy uložil tříletou podmínku a ambulantní sexuologickou léčbu.

Již několik týdnů před zahájením prvního líčení muž dobrovolně nastoupil do psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodě k sexuologické léčbě. I proto tehdy soud přistoupil k mírnějšímu trestu. Avšak k překvapení všech Roman Š. i při ústavní léčbě pokračoval v trestné činnosti. Dál oslovoval dívky na internetu, sliboval jim peníze a dárky, přestože u soudu tvrdil, že už nic takového neudělá a chce se napravit.

„Když jsem byl vzrušený, tak jsem nedokázal přemýšlet. Až když bylo po všem, tak jsem věděl, že jsem udělal chybu,“ řekl muž před soudem loni v dubnu.

Ve stejný čas mu bylo jasné, že po všem není. „V únoru 2018 při pobytu v psychiatrické nemocnici přes facebookový profil oslovil nezletilou, po které chtěl, aby se mu ukazovala před webkamerou. Slíbil, že jí koupí cokoliv si bude přát, na důkaz toho jí poslal obrázky tabletu, mobilu a svazku bankovek,“ zaznělo v obžalobě státního zástupce Milana Šimka.

S další dívkou podle spisu následoval stejný scénář. Při pobytu na psychiatrii obžalovaný oslovil nezletilou na internetu z falešného profilu a chtěl po ní video, kde by se obnažovala.

„Jiné poškozené sliboval sto tisíc korun za to, že se bude obnažovat před webkamerou. Když to dívka udělala, chtěl to po ní znovu. Ona však odmítla. Obžalovaný jí začal vyhrožovat, že první video zveřejní na internetu, pokud nebude další,“ doplnil žalobce Šimek.

Po lécích pořád myslel na sebevraždu

V dalších dvou případech byl scénář totožný až na to, že obžalovaný dívky oslovil ze svého domova na Náchodsku, nikoliv z léčebny.

Muž, který je znovu v ústavní léčbě se u dnešního líčení opět ke všem skutkům doznal, stejně jako v minulosti.

„Když na mě přišlo vzrušení, tak jsem to nedokázal zastavit. Něco mi v hlavě sepnulo. Nedokážu ten stav popsat. V tom afektu to nejde. Jdu si za tím, co potřebuji, tedy vidět dívčí genitál. Stačí se mi na něj dívat,“ uvedl před soudem Roman Š.

Ambulantní léčba, do níž nastoupil loni v dubnu nastoupil, mu prý nevyhovovala: „Pan doktor mi dal nějaké léky, po kterých jsem pořád myslel na sebevraždu. Do toho jsem hodně pil alkohol. Takže si ani moc nepamatuji, co jsem některým dívkám psal. To mě ovšem neomlouvá, můžu si za to sám.“

Na otázku soudu, proč oslovoval nezletilé dívky a nikoliv dospělé ženy, odpověděl, že je to lehčí. „Neumím oslovit dívky, když se s nimi mám bavit osobně, tak se rozklepu. Mladší dívky mi posílají fotky hned, nemusím je přemlouvat. Ty starší ano, proto jsem si je nevybíral,“ vysvětlil.

Na erotické seznamce si teď muž píše s dospělými ženami

Roman Š. přiznal, že dostává injekce na způsob chemické kastrace. „Pomáhají mi. Vadilo mi, že jsem to zase udělal. Chci pochopit svou sexualitu a jednou se vrátit do práce,“ řekl muž, jenž je v invalidním důchodu.

To, že by dívky lákal na osobní schůzku odmítl. „Šlo mi jen o to, vidět ten genitál. Přemýšlel jsem, že bych nechodil na internet, ale tam se můžu uspokojit v mezích zákona. Kdybych to nedělal tam, tak bych mohl jít ven a nějakou dívku obtěžovat,“ podotkl Roman Š, který už prý nemá chuť vyhledávat nezletilé dívky. „Jsem na erotické seznamce, kde si píšu s dospělými ženami,“ uvedl.

Podle znalců muž trpí sexuální deviací a jeho pobyt na svobodě je nebezpečný. U soudu mu hrozilo až 12 let vězení, nakonec dostal tři roky.

„Obžalovaný se k věci staví pozitivně, spolupracoval s policií a přiznal se. Na druhou stranu mu nic jiného nezbývalo. S ohledem na závěry znaleckých posudků jsme šli hodně pod sazbu, avšak podle nás je tento trest dostačující. Snad si obžalovaný uvědomí své jednání a pokračování se vyvaruje,“ odůvodnil rozsudek předseda senátu Jiří Vacek, který Romanovi Š. uložil také ústavní sexuologickou léčbu.

Rozsudek je pravomocný, státní zástupce i obhajoba se vzdali práva na odvolání.