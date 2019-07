Účetní odkláněla miliony pro malé rychlobruslaře, dostala podmínku

To nakonec pro soud byla i jedna z výrazně polehčujících okolností. Tou druhou byl fakt, že poškozené firmě dluh pravidelně v nemalých částkách splácí.



„Cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly. Ani bohulibé cíle však nemohou odčinit to, k čemu došlo, i když to bylo ve prospěch dětí,“ podotkl v odůvodnění trestní soudce Roman Drahný.

Ženu k podvodu dohnala neutěšená finanční situace rychlobruslařského klubu, jehož předsedou, ale i hlavním trenérem byl její muž.

„Manžel založil rychlobruslařský klub s Petrem Novákem (trenérem Martiny Sáblíkové), aby měl základnu pro mladé talenty. Novák měl zajistit peníze, do klubu ale nepřišlo tolik, kolik původně Novák slíbil. Kdybych z firmy peníze nekradla, klub by nemohl existovat,“ řekla Jana Vodičková.



U soudu dále vypověděla, že manžel o převodech peněz z firmy, pro níž pracovala, neměl zpočátku tušení. Firma měla více společníků a jako zkušená účetní dokázala najít fígl, jak peníze po menších částkách na dva účty rychlobruslařského klubu převádět.



Tehdy měl klub zhruba 30 dětských členů, kterým se dařilo i v cizině, kam pod vedením Vodičky pravidelně vyjížděli. „Chtěli jsme, aby rodiče platili co nejméně, proto jsme se snažili částky stlačovat co nejníž,“ řekla Vodičková.



Ačkoli byl zpočátku pro Vodičkovy Novák ikonou, manželům vadilo, že dětské rychlobruslení živoří a sumy peněz se soustřeďují pouze u Nováka.

„Tlačila jsem manžela, najali jsme si právníky, aby se pročistila situace na svazu. Například se zde nekonaly valné hromady, ale neuspěli jsme a naše stížnosti byly zamítnuty. Proto jsem přeposílala, vlastně kradla peníze do klubu,“ řekla Vodičková.



Od roku 2009 do roku 2015 tak odklonila z firmy 6,8 milionu korun. Od roku 2012 už o machinacích s penězi věděl i Vodička.

„Na republikovém mistrovství ve Žďáru nad Sázavou jsem manželku obvinil, že si s někým z firmy DLT začala a tam mi také řekla, jak se k penězům dostala. Dva týdny jsme spolu nemluvili, pak jsme se rozhodli, že když se změnilo vedení rychlobruslařů a slíbilo větší peníze, dokážeme firmě DLT peníze stejným způsobem zase vrátit,“ řekl u soudu Vodička.



Dvojici ale zradila kontrola z finančního úřadu, která v účetnictví rychlobruslařského klubu prověřovala platbu úplně jiného sponzora a přitom narazila na časté finanční transakce z DLT a podvod vyšel najevo. Tehdy se za jednateli podvedené firmy vydal sám Vodička a ke všemu se jim společně s manželkou přiznal.



Ti případ nechtěli nijak medializovat a domluvili se na kvartálních splátkách, které Vodičkovi dodržovali. Ze sumy 6,8 milionů korun splatili firmě 2,5 milionu korun. Splátkový kalendář je poměrně přísný, každé tři měsíce musí manželé složit na účet poškozené firmy 150 tisíc korun.



Vodičková nyní pracuje jako účetní ve firmě svého syna, její manžel je zaměstnán tamtéž jako stavbyvedoucí. Zatímco oni podmínečný trest (ona tříletou podmínku na zkušební dobu pěti let, on dvouletou podmínku na zkušební dobu čtyř let) přijali, státní zástupce si ponechal lhůtu na odvolání.

Manželé musí dle rozhodnutí soudu i nadále splácet firmě DLT v dohodnutém splátkovém kalendáři.