Trest pro boxera Plachetku za znásilnění platí, obnovy procesu nedosáhl

Soudci nemohli rozhodnout dříve, protože potřebovali vyslechnout oběť. Žena se dostavila až dnes po opakované výzvě. Na žádost vypovídala v nepřítomnosti Plachetky, kterého eskorta na dobu její výpovědi vždy odvedla z jednací síně.

Vše se točí kolem facebookové konverzace mezi obětí a její kamarádkou. Ta uvedla, že se jí oběť svěřila, že to udělala dobrovolně a znásilnění si vymyslela, protože sestře záviděla, že má přítele, který pracuje a kupuje rodině dárky.

„Proč bych si to vymýšlela? Sestře bych neublížila,“ zopakovala ale u soudu poškozená.

Plachetkova obhájkyně Ludmila Krejčí v závěrečné řeči upozornila na to, že policie při vyšetřování pochybila, když neprovedla rekonstrukci.

„Znalecké posudky odporují předpisům o znalcích a jsou neobjektivní. Celá romská komunita mluvila o tom, že mezi oběma ženami došlo v parku ke konfliktu, při kterém Šárka přiznala, že si vše vymyslela,“ míní Krejčí.

Odlišné výpovědi svědků

Sám Plachetka četl několikaminutovou závěrečnou řeč, kde citoval z trestního řádu a znalecký posudek označil za nevěrohodný.

„Její aktivita na Facebooku a vyzývavé fotky v plavkách nevypovídají o tom, že by trpěla posttraumatickou poruchou. Byl jsem odsouzen na základě smyšlené výpovědi,“ řekl Plachetka a dodal, že v minulosti několikrát upozorňoval na rozpory ve výpovědích poškozené. „Uváděla to, co se jí hodilo, což svědčí o tom, že si vymýšlí,“ dodal.

Senát soudců ale nakonec žádost o obnovu řízení zamítl. „Výpovědi svědků popisovaly úplně jiné historky. Základ byl sice stejný, ale lišili se v detailech. Působí to, jak kdyby si vymýšleli,“ zdůvodnil rozhodnutí předseda senátu Aleš Novotný.

O obnovu řízení usiloval Plachetka poté, co se dostal k fotkám facebookové konverzace, v níž sestra jeho družky tvrdí, že si znásilnění vymyslela.

Za znásilnění dostal Plachetka osmiletý trest. Soudci také rozhodli, že si musí odsedět i čtyři roky trestu za vraždu matky své bývalé přítelkyně z roku 1998. Z vězení ho totiž dříve podmínečně propustili. Pokud se ale odsouzený odpustí na svobodě dalšího trestného činu, za mříže se vrátí.