Soud vydal do Německa řidiče kamionu, který předjížděl proti autobusu

Na rozhodnutí soudu čekal Novotný ve vazební věznici poté, co ho na žádost Němců zadržela česká policie.

„Jsme povinni vyhovět evropskému zatýkacímu rozkazu, neměli jsme jinou možnost,“ zdůvodnil verdikt soudce Martin Vrbík.

„Je mně to líto, nechtěl jsem nikomu ublížit. Nechci být vydán do Německa, asi bych to nepřežil,“ soukal ze sebe u soudu Novotný. Po celou dobu plakal.

Podle jeho obhájce je právní kvalifikace přísná. Zároveň vyjádřil pochyby, že by tak německá strana jednala i v případě německého občana. Soudce Vrbík opáčil, že je Německo vyspělou zemí a nemá pochybnosti o tom, že soud bude spravedlivý.

Incident se odehrál 22. ledna na bavorské silnici pár kilometrů za českými hranicemi u Freyungu.

Novotný riskantně předjížděl tak, že se mu jen velmi těsně vyhnul protijedoucí autobus s dětmi a několik dalších aut. Německá justice vydala zatykač a chce šoféra soudit za pokus o vraždu.

S kamionem jezdil muž dvacet let. „Za tu dobu dostal jen pár pokut za rychlost, tři, možná čtyři. Nikdy ale neměl žádnou nehodu, byl to zkušený šofér. Když se to stalo, mysleli jsme, že zase dostane jen pokutu, a najednou…“ komentovala již dříve řidičova manželka Milada Novotná.



Německá právní kvalifikace řidičova manévru, tedy pokus o vraždu, nepřekvapila jen Jaroslava Novotného a jeho manželku, ale i mnohé právníky.

Proto nebylo do poslední chvíle jasné, jak Krajský soud v Brně rozhodne. V Česku je totiž běžné kvalifikovat podobné silniční manévry jako obecné ohrožení, které se trestá mnohem mírněji než pokus o vraždu.

I v případě odsouzení v Německu by si Novotný odseděl trest v českém vězení. Podle českého práva může být potrestán až osmiletým trestem. Pokud by v Německu dostal víc, české soudy by následně trest upravily, aby nepřesáhl osm let.

Nebezpečný manévr Jaroslava Novotného na německé silnici: