Neobohatila jsem se, hájí se exředitelka školky souzená za zpronevěru

Podle spisu se Michaela B. dopustila zpronevěry v období od počátku roku 2013 do jara 2016, kdy ve funkci ředitelky skončila. Obžalovaná vinu popírá (o případu čtěte také v článku Ředitelka školku zásobovala ze svého obchodu).

U soudu svědčil i starosta Podbořan Radek Reindl, který se pozastavil především nad tím, že ředitelka coby obchodnice kupovala do školky své vlastní zboží.

„To je pro mě naprosto nepřípustné. Neshoduje se to s tezí, že ředitel příspěvkové organizace by se měl chovat hospodárně a nakupovat co nejlevněji. Naopak podnikatel chce mít co nejvyšší zisk a v tomto případě vykonávala obě funkce jedna a tatáž osoba,“ uvedl před soudem Reindl.

O tom, že se v mateřince děje něco podivného, se podle svých slov dozvěděl z doslechu na začátku roku 2016. Poslal tam na kontrolu auditorskou firmu a na základě znepokojivých výsledků se na hospodaření městské organizace podívali kontroloři z města.

„Přišli jsme na to, že řada dokladů byla fiktivních nebo pozměněných. Velké množství nákupů bylo od paní ředitelky, která současně podnikala. Podle našeho zjištění byly i několikanásobně předražené nebo zboží nebylo do školky vůbec dodáno,“ doplnila svědkyně z finančního odboru podbořanské radnice.

Chyby ve znaleckém posudku

Obžalovaná odmítá tvrzení, že se obohatila na úkor školky. „Obvinění je vykonstruované s cílem mě poškodit. Veškeré zboží bylo do školy řádně dodané,“ uvedla.

Exředitelka zároveň poukázala na řadu chyb ve znaleckém posudku, o který se obžaloba opírá. „Znalkyně nepostupovala správně, nezohlednila vůbec některé doklady, sčítala špatné věci,“ dodala při hlavním líčení.

Soud její námitky ke znaleckému posudku uznal a bude požadovat vysvětlení znalkyně. „Pokud nebudou chyby vysvětleny, je možné, že se bude muset vypracovat další znalecký posudek,“ podotkl soudce Kamil Vacík.

Nejsou to přitom první chyby ve znaleckém posudku. Soud měl již dříve pochybnosti o výši škody, zažádal si proto o dopracování posudku. Dodatek škodu snížil na necelých 300 tisíc korun, ale ani tato suma není zřejmě konečná.



Jednání je odročené na druhou polovinu března. Obžalované hrozí dva roky až osm let vězení.