Tady se dá hezky sprejovat, doznal Němec graffiti na Karlově mostě

Žalobce z vandalského útoku, hodnoceného jako poškozování cizí věci, viní německé turisty - třiadvacetiletého Niclase Steigera a jeho o sedm let staršího bratra Benjamina Wittiga. Na dnešní jednání dorazili z Německa.

Graffiti se na Karlově mostě objevilo 15. července po 21. hodině. „Na pilíř Karlova mostu nastříkali nápis o rozměrech 5 krát 2,5 metru. Tím způsobili škodu ve výši 40 tisíc,“ popsal delikt státní zástupce Jan Lelek.

„Ano, cítím se vinen, že jsem to učinil. Na sto procent vím, že jsem to udělal sám,“ doznal se při výslechu Steiger.

Večer 15. července popili pivo a přitom narazili na obchod, kde se mimo jiné prodávaly také barvy ve spreji. „Koupil jsem si to, abych později mohl sprejovat doma, takové obchody u nás ve městě nemáme,“ vysvětlil mladší z obžalovaných.

Takto vybaveni sourozenci dorazili přes Karlův most na malostranský břeh, kam sestoupili prý kvůli tomu, aby se vymočili. „Řekl jsem si, tady je klidný plácek, tady se dá sprejovat,“ řekl Steiger.

Prý si neuvědomil, jak významnou památku představuje Karlův most. „Kdybych to věděl, neudělám to,“ sdělil mladík, který na pilíř Karlova mostu vyvedl zelenočerný nápis Sepsis, tedy jméno hudební formace.

Po několika minutách na místo přijela hlídka městské policie. Strážníci Němce zadrželi a předali republikové policii. „Vinen se necítím. Můj bratr viděl skejťácký obchod a šel si tam nakoupit. Mě to nezajímalo,“ vypověděl Wittig.

Sprejování u mostu

Podle jeho verze to později vypadalo, že Steiger jde na Malou Stranu pod most vykonat potřebu. „Na pět šest minut se vzdálil. Pak jsem byl překvapen tím, co jsem viděl. Zahlédl jsem ho se špinavýma rukama,“ sdělil soudu starší cizinec.

Sám nyní pracuje jako IT specialista pro Bundeswehr a případné odsouzení za úmyslný delikt by pro něj v armádě mohlo mít nepříjemné důsledky. „Asi bych kvůli tomu přišel o práci,“ podotkl na dotaz soudu.

Soud dnes vyslechl také strážníka, který večer 15. července dorazil na základě tísňového volání na linku 156 k mostu. Podle jeho výpovědi Steigera dopadli při činu, jeho bratr stál poněkud stranou s plechovkou piva. Wittig podle strážníka poté požádal, aby se směl vyčůrat.

„Zdálo se mi při tom, jak kdyby si čistil ruce, které měl od barvy,“ řekl strážník.

Zrušený příkaz

Kauzu již v polovině července rozhodla soudkyně ve zkráceném řízení, Němci dostali roční podmíněný trest, vyhoštění a povinnost uhradit finanční sankci sto tisíc korun a navíc 40 tisíc jako úhradu za škody za posprejování Karlova mostu. Hrozilo jim šest měsíců až tři léta vězení.

Ačkoliv se zdálo, že oba cizinci trest přijali, nakonec prostřednictvím advokátky proti rozhodnutí podali odpor. Soudkyně tak musela v kauze nařídit hlavní líčení, to nejprve plánovala na září, později na říjen. Jednání pokračuje výslechy dalších svědků. Zda se dnes podaří dospět k rozsudku, není jasné.

Restaurátoři začali nápis o rozměrech pět krát dva metry z pilíře mostu odstraňovat 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. Podle smlouvy za to měli dostat 40 tisíc korun. V noci na 28. července ale graffiti neočekávaně zmizelo.

K odstranění se následně přihlásil Miroslav Černý, který se odstraňováním graffiti živí. Uvedl, že nápis odstranil během asi dvou hodin vysokotlakým proudem páry. Laboratorní výsledky ukázaly, že zdivo mostu nebylo nečekanou akcí poškozeno.

