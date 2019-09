Už vím, že jsem ho měl jen praštit, řekl trenér, který postřelil rodiče

Zatímco v první větvi případu už letos v červnu padl rozsudek pro postřeleného otce Zdeňka Poláka za výtržnictví, druhá část je teprve v začátcích. Před soudem se nyní zpovídá sedmadvacetiletý trenér Hašek.

Obžaloba ho viní z pokusu o zabití Poláka. „Po slovní výměně před budovou školy, při níž poškozený použil množství vulgarit, pronásledoval (Hašek) poškozeného, přičemž ten třikrát vystřelil do vzduchu. Obžalovaný ho následně odzbrojil a několikrát na něj vystřelil. A to vše ve zvláštním stavu mysli, kterou způsobila akutní reakce na stres a úlek,“ přednesl státní zástupce Petr Bejšovec.

Soudu vedenému Alešem Novotným přednesl Hašek svou verzi příběhu. „Škola má pravidlo, že dospělí do ní nesmí vstoupit a děti si přebírají trenéři. Muž venku začal být vulgární po tom, co jsem jeho synovi řekl, ať si na trenéry počká venku. Jeho agresivita se stupňovala, chtěl jsem to urovnat, jenže mé vysvětlení ani domluvy nebral v potaz,“ předestřel trenér.

Po slovní přestřelce plné vulgarit údajně padl z Polákem legálně držené pistole první výstřel do vzduchu, pak další o něco málo sklopený. Oba se rozběhli, z Haškovy strany padly rány pěstí. Po Polákově pádu na zem se pak Hašek zmocnil zbraně, jednou vystřelil mimo soka a podruhé do jeho hrudníku.

„Po pádu mě probrala rána. Viděl jsem jeho siluetu a hlaveň pistole namířenou přímo na mě. Zvedl jsem ruku a řekl jsem: Prosím ne. On krátce zaváhal a pak střelil,“ svědčil u soudu Polák.

Hašek ovšem má za to, že jeho sok kopal nohama a byl v polosedu, jako by se chtěl zvednout.

Dopis neberu jako upřímnou omluvu, uvedl postřelený

Přímo v jednací síni se Hašek Polákovi omluvil a emotivně také vyjádřil lítost. „Teď zpětně je mi opravdu moc líto, že jsem vystřelil. Vůbec jsem si neuvědomil, co se mohlo stát. Ten malý kluk to musel vidět, mohl být bez otce. Pro něj to byly určitě těžké chvíle,“ řekl v slzách obžalovaný.

Polákovi a jeho bývalé ženě také napsal dopis. „Stálo v něm, že ani jeden z nás by neměl být souzený. To neberu jako omluvu a o té z dnešního jednání člověk nemůže vědět, jestli byla upřímná,“ kontroval Polák s tím, že si i rok a půl po incidentu nese zdravotní i psychické následky.

Před soudem Hašek vysvětloval, jak nebezpečná mu zbraň připadala a jak ji vnímal. Státní zástupce Bejšovec se třeba ptal, proč vystřelil, když měl v závěru situace fyzickou převahu.

„Teď už vím, že jsem ho měl tou zbraní jen praštit. Měl jsem to udělat, bylo by to lepší než střelit. Ale nepřipadala mi dostatečně těžká na silný úder. Navíc jsem předpokládal, že jde o atrapu,“ litoval Hašek.

Že jde o poplašnou zbraň, případně maketu skutečné zbraně, usoudil z podle něj tlumených výstřelů, z její plastové rukojeti a lehké váhy. A také z toho, že jeden z výstřelů, který údajně proti němu Polák vypálil z velmi malé vzdálenosti, u něj samotného nezpůsobil žádné zranění.

Že je zbraň pravá, prý zjistil až od policistů

Po výstřelu do hrudi Hašek odešel. Údajně neviděl průstřel ani krev. „Dříve jsem jako plavčík zachránil ženu, nejevila známky života a její tělo se chovalo jinak než to pana Poláka. Usoudil jsem, že se jen zklidnil,“ tvrdil trenér.

Zbraň před školou rozebral, náboje si dal do kapsy a odešel k bazénu. Po chvíli vyšel ven, kde už čekala policie. „Že jde o ostré náboje a pravou zbraň, jsem se dozvěděl až od policistů, kteří mi to potvrdili. Rozebral jsem ji, protože i poplašňák podle mě může ublížit, zejména dětem,“ dodal Hašek.

Na středečním líčení vypovídal kromě obou aktérů také soudní znalec z oboru zdravotnictví Michal Zelený. Ten jako pravděpodobnější variantu označil tu, že Polák byl vůči střílejícímu Haškovi v sedu nebo polosedu.

„Poškozený utrpěl velmi vážné střelné zranění, které ohrozilo hned dva životně důležité orgány - laloky pravé plíce a játra. V důsledku zranění také přestaly přestaly správně fungovat plíce a došlo k zástavě srdce. Život poškozeného se podařilo udržet jen díky specializované lékařské péči,“ shledal Zelený.

Poznamenal také, že průstřel nemusel být viditelný kvůli zimnímu oblečení a krvácení směřovalo především do dutiny břišní, takže ani to střelec bezprostředně po střele vidět nemusel.

Hlavní líčení bude pokračovat v příštích dnech, soudní senát si předvolá přímé svědky střelby a další znalce. Haškovi hrozí trest od tří do deseti let.

Polák od dřívějšího soudu odešel s ročním trestem s podmínečným odkladem na dva a půl roku. Čelil obžalobě z pokusu o vraždu a výtržnictví, za což mu hrozilo až 18 let, ale soud prokázal pouze výtržnictví.

