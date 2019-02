Kajínek půjde k soudu jako svědek. V případu nájemné vraždy podnikatele

Dosud u soudu vypovídali pouze Kopriva a manželka oběti a údajná objednavatelka vraždy Eva Grycová. Oběma hrozí až 20 let vězení.

Na příští březnové jednání pak Koprivův obhájce požaduje předvolání omilostněného doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Podle advokáta Lubomíra Procházky mohl totiž Kajínek radit Grycové s přípravou vraždy.



O život Divoký málem přišel 4. listopadu 2017. Kopriva ho v ten den do lomu Hády na kraji Brna vylákal pod záminkou, že od něj chce koupit areál Orlí hnízdo ve Zlíně.

Peníze na to měl získal za prodej pozemků na Hádech, s nímž mu měl pomoct právě Divoký. „Večer před činem mi napsal, že chce poradit s odhadem ceny pozemku a že se sejdeme v lomu Hády,“ popsal Divoký.

Snažil se mě skopnout dolů, líčil podnikatel

V lomu se procházeli a povídali si asi tři čtvrtě hodiny. „Pomalu jsme došli ke kraji lomu. Řekl mi, že dole udělal nějaký pomníček, ať se tam podívám,“ popsal u soudu Divoký s tím, že v ten moment se mu to přestalo líbit a chtěl se vrátit k autu.

„On se na mě vrhl a strhl na zem. Přepadl jsem přes hranu skály. Asi metr a půl od hrany jsem se zachytil o nějaký výstupek. Snažil se mě skopnout dolů a házel mi písek do očí,“ líčil Divoký.

Kopriva poté z místa utekl a tehdy jednasedmdesátiletého Divokého nechal viset ze srázu. Našli ho však dva kolemjdoucí, kteří zavolali pomoc. Muže vytáhli i díky policistovi, který se k němu spustil na provaze. „Podporovali mě a dodávali sílu, že pomoc už je na cestě. Jinak bych se pustil,“ vzpomínal Divoký.

Ten stále trvá na tom, že jeho manželka nemá s přípravou vraždy nic společného. „Motivace mojí ženy, že by mě chtěla zabít? Se mnou má všechno – volnost i dostatek peněz. To má málokdo. Byla by hloupá, kdyby plánovala moji vraždu,“ podotkl Divoký.

Jsme obětí ženské chamtivosti, tvrdil útočník Kopriva

Soudu už podruhé navrhl, že za manželku složí kauci ve výši pět milionů korun. Podnikatel značné jmění nabyl především v 90. letech minulého století, kdy spoluzaložil síť erotických podniků Moulin Rouge, distribuční firmu či realitní společnost.

Kopriva Divokému oponoval. „Vaše žena není oběť, oběť jsem já a oběť jste vy, a to kvůli ženské chamtivosti. Nešel jsem vás úmyslně zabít, ona mě k tomu navedla,“ prohlásil Kopriva směrem k poškozenému s tím, že se mu omlouvá.

Grycová trvá na své nevině a u soudu plně využívala právo pokládat svědkům doplňující otázky a vyjadřovat se k jejich výpovědím.

Před soudem v úterý stanuli totiž i svědci z řad rodiny a kamarádů obžalovaných. „Jednou mi Kopriva řekl, že bude mít balík peněz, ale někdo musí přijít o život. Nebral jsem ho vážně. Pořád si něco vymýšlel, od boku střílel nesmyslné částky, takhle on snil,“ uvedl jeden z Koprivových známých.

Svědci také vypověděli, že se Kopriva obával rozchodu s Grycovou, protože by zůstal nezajištěný a bez peněz.

„Předem si mě vytipoval. Zaměřuje se na bohaté lidi a snaží se je vydírat,“ uvedla už dříve Grycová.

Z lomu zachránila Františka Divokého policie: