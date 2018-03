Nikdy nebyl agresivní, byl to šok, řekla manželka obžalovaného střelce

Začátek hlavního líčení byl naplánovaný už na úterý, obžalovaný Švec ovšem při cestě z vazby zkolaboval a musel do nemocnice. Požádal, aby se dnešní jednání konalo bez něj. Teď je ve vazbě v Brně na psychiatrickém oddělení.

Soudkyně nečetla jeho výpověď z přípravného řízení s tím, že existuje varianta vyslechnout ho při příštím jednání, které se uskuteční v dubnu.



Skutek se stal loni 14. srpna v Bezděkově na Žatecku po sedmé hodině ráno (o napadení zde). Švec podle spisu tehdy nejprve přišel k jednomu ze sousedů a napadl ho kosou do zad.

„Když poškozený začal utíkat, vrátil se do svého vozidla, odkud si vzal svou nelegálně drženou zbraň a v nepřímém úmyslu usmrtit jednou vystřelil,“ stojí v obžalobě. Kulka zasáhla poškozeného do břicha a došlo mimo jiné k průstřelu jater.

Žalobce: Zranění mohlo být smrtelné

„Zranění byla takové intenzity, že bezprostředně vyžadovala specializované lékařské vyšetření, urgentní operační zákrok, hospitalizaci a podávání masivních dávek antibiotik k zabránění možných smrtelných komplikací,“ uvádí ve spisu státní zástupce Vladimír Jan.



„Šel jsem jako každý den nakrmit zvířectvo. Když jsem odemykal, cítil jsem, že za mnou někdo stojí. Napadl mě slovně a bodl mě. Řekl jsem, že tohle mu neprojde. Pak vystřelil,“ popsal šestapadesátiletý muž před soudem.



Poškozený na místě bydlí. Zvířata nejsou jeho, s péčí o ně pomáhá druhému poškozenému. Ten se na místě objevil poté, co uslyšel volání o pomoc. Když spatřil Švece se zbraní v ruce, utíkal podle žalobce směrem ke své garáži.

„Když se chtěl schovat za garáž, obžalovaný na něj jednou vystřelil a zasáhl ho do zad,“ popsal v obžalobě Jan s tím, že mu střelec způsobil například zlomeninu příčného výběžku třetího obratle či průstřel tlustého střeva.

Řval, že mě taky oddělá, tvrdí druhá oběť

Pak Švec podle žalobce zbraň schoval zpět do auta a odešel do své chaty.

„Řval na mě: Ty svině, cikánská, tebe taky oddělám,“ řekl druhý poškozený k incidentu z onoho rána. „Byly s nimi problémy pořád,“ uvedl třiapadesátiletý muž na adresu obžalovaného a jeho manželky.

„Jednou třeba přišla jen tak na můj pozemek, abych pokácel stromy, že je na ně alergická. Když jsem zpevňoval cestu, stěžovali si na mě, že mají kvůli mně propíchané pneumatiky. Neustále mi nadávali do cikánů a obviňovali mě, že pálím PET lahve nebo koberce,“ tvrdí střelcova oběť.

Jednou došlo i k fyzickému kontaktu. „Přišel za mnou, že mám moc nahlas rádio. Chytil mě za rameno, já se ohnal a on upadl,“ vylíčil postřelený muž.

Podle Švecovy manželky to bylo jinak. „Pořádal u sebe párty. Chtěla jsem ze zahrady odvézt domů. Manžel ho tam šel požádat, aby to ztlumil. Vrátil se od bláta s tím, že dostal pěstí,“ uvedla žena.

Nevěděla jsem, že má pistoli, vypověděla manželka

Konflikt se udál i den před střelbou. „Linul se od nich z pozemku (pozn.: od druhého poškozeného) zase zápach. Šla jsem se tam zeptat, co zas pálí. Řekl mi, že jsem psychopatka a že topí dřevem. Já na něj, aby nelhal a on odpověděl, abych už konečně chcípla. Manžel to zaslechl,“ vypověděla Švecova manželka.

Incident z následného rána prý neviděla a ani nic neslyšela, protože spala. „Manžel nikdy nebyl agresivní. Pro mě byl tohle šok. Vůbec jsem nevěděla, že měl pistoli,“ pokračovala s tím, že muž na tom není od roku 2013 zdravotně dobře.

Tehdy mu prý po mozkové příhodě ochrnula levá ruka a přidaly se psychické problémy, s nimiž se léčil. „Projevovalo se to tak, že pořád poslouchal rádio a obával se vypuknutí třetí světové války. Všechno ho taky dojímalo,“ popsala žena.

Obžalovanému za nedovolené ozbrojování a dvojnásobný pokus o vraždu hrozí až 20 let vězení, případně výjimečný trest.

V dubnu, kdy bude hlavní líčený pokračovat, vedle obžalovaného mají vypovídat také znalci a mohl by i zaznít rozsudek.