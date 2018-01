Výpovědi svědků se liší, upozornil soudce u Plachetkovy žádosti o proces

Ve čtvrtek u Krajského soudu v Brně vypovídaly dvě svědkyně – Plachetkova sestřenice a opakovaně i kamarádka poškozené. Dívka se prý své známé svěřila, že sex měla dobrovolně, proto si svědkyně stojí za tím, že obvinění ze znásilnění je vymyšlené.

Soudce Aleš Novotný poukázal na fakt, že výpovědi svědků se značně liší. „Nelžu, nechci nic přidávat ani ubírat. Jsem ve stresu a cítím se tu špatně,“ reagovala svědkyně, kterou Novotný opakovaně upozorňoval na to, co obnáší křivá výpověď, a několikrát ji napomínal, ať mu neskáče do řeči.

Klíčová svědkyně – oběť znásilnění – ale ve čtvrtek k soudu nepřišla. Kvůli rizikovému těhotenství se omluvila a vzkázala, že trvá na své výpovědi z roku 2012. Hlavně na jejím základě byl Plachetka odsouzen, vinu ale od začátku popírá.

„Nic jsem neudělal. Se ženami jsem sice flirtoval, ale nikoho bych neznásilnil,“ hájil se již dříve.

Ke čtvrtečnímu líčení dorazila také desítka jeho podporovatelů. Zasedání soud odročil na konec března, jelikož trvá na tom, že vyslechne poškozenou. Další svědky Plachetkova obhájkyně nenavrhla.

Plachetka je ve vězení podruhé. V roce 1998 se tam dostal za vraždu matky své bývalé družky. Z třináctiletého trestu si odseděl dvě třetiny.