Nehoda sexuologa Weisse se vrátila před soud, pozůstalí chtějí miliony

„Náhrada škody, respektive újmy, by měla poškozeným přinést efektivní, rychlou a účinnou náhradu v momentě, kdy ji nejvíce potřebují. Přitom poškozeným nebyly do dnešního dne uhrazeny ani náhrady na pohřeb,“ pronesla před pelhřimovským soudem zmocněnkyně poškozených Klára Kořínková.

Zároveň uvedla, že vyrozumění o prvním zálohovém plnění ze strany pojišťovny Petra Weisse přišlo jejím klientům poprvé až letos 24. května, tedy více než rok a půl po tragické nehodě.

Právě odškodnění za újmu byl jeden z hlavních důvodů, proč se případ nehody Petra Weisse před okresní soud v Pelhřimově vrátil. Při prvním líčení, které proběhlo loni v říjnu, se jím soudce Jiří Zach prakticky nezabýval a poškozené odkázal do občanskoprávního řízení.

A to i přes to, že zmocněnec rodiny doklady o nutných finančních nákladech pozůstalých jako důkazy předložil a byly založené ve spisu. Odvolací krajský soud v Táboře tento postup Zachovi vytkl a celý proces vrátil zpátky do Pelhřimova k novému projednání.

Manželka i syn zemřelého řidiče si nárokují každý pět milionů

Největší část z celkové sumy na odškodné si nárokují manželka řidiče, který při nehodě zemřel, a jeho syn. Oba ji vyčíslili na pět milionů korun.

Syn se kvůli nehodě musel z Prahy, kde žil a pracoval, alespoň částečně vrátit zpět na Vysočinu. Pečuje zde o svoji matku, která má po nehodě trvalé následky. Navíc se stará o společný rodinný dům.

„Co si dokázal táta sám opravit, protože byl mimořádně zručný, já nesvedu a budu za to muset platit,“ pronesl, když se jej soudce zeptal, jak k částce pěti milionů na odškodnění dospěl.

Kromě něj a jeho matky vzneslo nárok na odškodné dalších sedm lidí z nejbližší rodiny.

O přesné výši však soud zatím stále nerozhodl. Zmocněnkyně pozůstalých totiž požádala o vypracování posudku z oboru biomechaniky. Soud si pak vyžádal i zprávu o psychickém stavu ženy, která nehodu přežila a dodnes musí vyhledávat psychiatrickou péči. Další jednání tak bylo odročeno na neurčito.

K místu nehody Weisse dovedla objížďka, byl jasným viníkem

Petr Weiss boural v září roku 2016 na Pelhřimovsku. Při cestě na chatu se mezi obcemi Rynárec a Houserovka, kam ho dovedla objížďka, se svým jaguarem v mírné zatáčce čelně střetl s Fordem Focus. V něm cestovali tři lidé z jedné rodiny.

„Pětapadesátiletý řidič na místě zemřel. Těžké zranění utrpěla pětadvacetiletá spolujezdkyně na zadním sedadle, která následkům nehody podlehla v nemocnici. Těžce zraněna byla také devětačtyřicetiletá spolujezdkyně sedící na předním sedadle,“ popsala tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková.

Záběry z místa nehody z 16. září 2016:

VIDEO: Jaguar vylétl do protisměru, zemřeli dva lidé. Řídil zřejmě sexuolog Weiss Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Okresní soud v Pelhřimově za to Weisse odsoudil k dvouapůlletému trestu podmíněně odloženému na tři roky. Zároveň mu na dva roky zakázal sednout za volant. Proti rozhodnutí se však odvolal jak státní zástupce, tak obhajoba i zmocněnec rodiny.

„Řidič se dostal do pasti, ze které nebylo úniku a nemohl nehodě zabránit,“ hájil svého klienta Weissův advokát Josef Vostrejš. Narážel tím na údajně až 30 centimetrů vysoký schod vozovky a okraje silnice, do něhož se pravými koly Weiss dostal.

Podle vyšetřovatelů byl Weiss jednoznačným viníkem nehody. Dostatečně se nevěnoval řízení, v levotočivé zatáčce vyjel pravými koly mimo vozovku a při snaze vyrovnat smyk přejel do protisměru, kudy zrovna projížděl ford.