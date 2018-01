Za pašování kokainu v motoru auta z Nizozemska hrozí čtveřici až 12 let

Restaurace v Holoubkově na Rokycansku bývala od podzimu 2015 strategickým místem pro partu, která stála za pašováním kilogramů kokainu z Nizozemska do České republiky.

Právě do městečka u dálnice D5 jezdili muži z Plzně a Prahy domlouvat, co kdo udělá.

Vyplývá to z obžaloby v případu, který začal řešit senát plzeňského krajského soudu.

„Tři obžalovaní se dohodli, že budou z Nizozemí přivážet kokain a na území České republiky budou zajišťovat jeho distribuci odběratelům,“ uvedla státní zástupkyně Věra Brázdová.

Čtvrtému souzenému hrozí trest za přechovávání drog. Hlavní pachatelé mohou dostat trest ve výši až 12 let vězení a propadnutí majetku.

Policisté je pozatýkali v říjnu 2016 při akci s názvem Avarus. Kromě kokainu zajistili i množství pěstíren konopí. Soud nyní řeší jen kokain.

Organizátorem milionových obchodů s tvrdou drogou byl podle státní zástupkyně dvaačtyřicetiletý Luboš Ž. z Plzně. Jako jediný je ve vazbě.

Několika jazyky mluvící Luboš Ž. podle obžaloby do Nizozemí jezdil nebo létal sám, zajišťoval drogu a kurýři jezdili za ním. V Nizozemí balíčky s drogou schovávali do vzduchového filtru osobního auta, kterým se pak vraceli do Čech.

Většinou pašovali po kilogramu téměř čistého kokainu. Drogu pak předávali nejčastěji Lubošovi Ž. na různých místech Plzně. Policie zadokumentovala sedm jízd s kilogramem kokainu ve filtru.

Konopí bylo pro SÚKL, tvrdí obžalovaný

Luboš Ž. striktně odmítl, že by drogové obchody organizoval.

„Vím, že byla chyba, že jsem se s nimi zapletl. Ale já jsem do Nizozemska jezdil pracovně. Byl jsem prokuristou ve společnosti, jezdil jsem tam pro agrotechnické pomůcky. Pracoval jsem i ve firmě, která zajišťovala podklady pro dodávky léčebného konopí pro Státní ústav pro kontrolu léčiv,“ hájil se.

Připustil, že jednomu z obžalovaných sjednával v Rotterdamu schůzky s mužem z tamního cofeeshopu.

„Myslel jsem, že to budou řešit nějaké konopné věci. O kokainu jsem nic nevěděl,“ tvrdí Luboš Ž., který je 16 měsíců ve vazbě.

Podle expertů byl dovážený kokain tak čistý, že jej bylo nutné pro prodej na ulici ředit dalšími látkami. Dealeři by z kilogramu dovezené drogy dokázali namíchat i tři kilogramy drogy určené pro distribuci narkomanům. Uživatelé platí za gram ředěného kokainu od dvou do tří tisíc korun.

Soud bude pokračovat výslechy dalších obžalovaných.

