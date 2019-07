Těšil jsem se na důchod a dnes jsem závislý, řekl u soudu pobodaný senior

Událost se stala letos v únoru v České Třebové.

„Šel jsem na ubytovnu a viděl jsem pána, jak parkuje auto. Nejdřív jsem se ptal na cestu do Tesca, a potom jsem jej udeřil. Ránu mi vrátil a tak jsem překvapený v afektu vytáhl nůž a zasadil mu tři rány, to si pamatuji. Až po útoku jsem po něm chtěl peníze,“ vypověděl ve středu Chlubna.

Ve spisu však stojí, že bodnořezných ran bylo deset a byly na hlavě, hrudníku i noze. Chlubna navíc již dříve, i během policejního výslechu, řekl, že peníze chtěl po muži ročníku 1940 hned na začátku. Ten mu dal pět set korun.

Chlubna prý seniora okradl kvůli tíživé životní situaci, neměl žádné peníze, protože nechodil do práce. Navíc prý až do svého zadržení dost často kouřil marihuanu.

„Nejdřív procházel kolem a slušně pozdravil, tak jsem odpověděl. Poté přišel do garáže, já vystupoval z auta a srazil mě zpět do sedačky. Nejdříve mě uhodil, začal mě bodat a řval, že mě zabije. Nohou jsem jej nějak zvládl odkopnout, chtěl jsem vědět, co po mně chce. Prý peníze, hodně peněz. Dal jsem mu peněženku, kde bylo pět set korun a on odešel,“ vypověděl poškozený senior.

Pobodaný autem dojel domů. Pomoc volala manželka

Ten po útoku chvíli seděl opřený o auto a následně se jím dokázal dostat zhruba dvacetikilometrovou rychlostí na výstražných světlech až domů. Před domem ho viděla sousedka, která upozornila manželku, ta zavolala záchranku.

Vrtulník muže transportoval do hradecké nemocnice, kde podstoupil dvě operace. Poškozený byl do té doby vitální. „Manžel se o všechno staral, měli jsme tři děti a šest vnoučat, byl aktivní, na mně nic nenechával. Teď je apatický, nezúčastněný, o nic nemá zájem, je pořád unavený... Nesvěří se, ale má to v sobě. Sám nám nikdy neřekl, co se mu stalo,“ řekla soudu jeho manželka.

Obžalovaný se v soudní síni poškozenému omluvil. „To mi už nepomůže, těšil jsem se na důchod a dnes jsem závislý,“ odpověděl poškozený.



Chlubnovi hrozí patnáct let vězení až výjimečný trest, poškozený navíc žádá nemajetkovou újmu 450 tisíc korun, pojišťovna chce dalších téměř 400 tisíc.