Nemocnice musí vydat dokumentaci k případu hocha v kómatu po operaci mandlí

Rodiče Adama Vyčítala uspěli už v lednu u Okresního soudu v Pardubicích, nyní jim dala za pravdu i pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové. Zmatky při záchraně krvácejícího hocha na chodbě ambulance ORL pardubické nemocnice v květnu roku 2017 ukázal nedávno prostřednictvím záznamu kamery dokument České televize z cyklu Infiltrace.



Rodiče už mají takřka kompletní zdravotní dokumentac, ještě se ale u soudů domáhají zprávy o předoperačním vyšetření provedené na ORL oddělení před operací 10. května.

Lékaři se patrně i na základě tohoto vyšetření rozhodli, že neodeberou tehdy osmiletému Adamovi pouze nosní mandle, ale zároveň provedou takzvanou tonzilotomii, tedy chirurgické zmenšení krčních mandlí na normální velikost.



Předsedkyně senátu Alena Pokorná nechápe, proč se nemocnice už s rodinou dítěte dávno nedohodla a údaje neposkytla.



„Je to prapodivný spor,“ uvedla. Nemocnice se původně bránila tim, že osmihodinový záznam z přístroje nedokáže z technických důvodu poskytnout. Odborník u okresního soudu však řekl, že to provést lze.

Nemocnice pak žádala za poskytnutí údajů 5 710 korun, otec dítěte Jan Vyčítal částku nemocnici poslal na účet, ta však peníze vrátila a záznam nevydala.

Právní zástupkyně nemocnice Kateřina Jiráskova dnes uvedla, že záznam není součástí zdravotnické dokumentace a nemocnice tedy nemá povinnost jej vydat. Na dotaz, zda nemocnice je schopna údaje poskytnout, neuměla odpovědět. „Přiznám se, že nevím, zda je to možné vytisknout,“ uvedla Jiráskova.



Soudkyně Alena Pokorná jednání nemocnice ostře kritizovala. „Účelově prodlužuje řízení, aby nebyl vydán záznam. Zřejmě něco skrývá,“ uvedla.



„Utvrzuje mne to, že s tím předoperačním vyšetřením není něco v pořádku,“uvedl Jan Vyčítal



Pardubický kraj, který je jejím zřizovatelem, soudní spor nechá na nemocnici. „Nebudeme do toho zasahovat, necháme to na právníky,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.



Ten považuje za největší problém, že vyšetřování okolností celého případu se vleče. „Je to celé nešťastné, politováníhodné a mrzí mne ta eskalace, která přichází po dvou letech zvlášť za situace, kdy mne všichni ubezpečují, že byli s rodinou v kontaktu a že je to doložitelné,“ uvedl.



Nemocnice nyní rodině nabízí mnohamilionové odškodné a neomezený účet, ze kterého by rodina mohla čerpat peníze na péči. Rodina to odmítá s tím, že to je pozdě.

Nemocnice tvrdí, že vyčkávala s vyjednáváním kvůli vyšetřování policie, žalobě i postoji pojišťovny. Nabídku na odškodné, respektive „oficiální jednání mezi nemocnicí, rodinou a pojišťovnou“ učinila až letos v březnu. Policie zatím nikoho neobvinila a případ stále vyšetřuje, u soudu nebylo dosud ještě nebylo nařízeno žádné hlavní líčení ohledně žaloby o odškodné.