Dítě nevypadlo z vlaku dveřmi, tvrdí někteří svědci. Situaci ale neviděli

Soud zahájil pondělní jednání, ze kterého se omluvila obžalovaná vlakvedoucí Jarmila Soukupová, s vyloučením veřejnosti, neboť mimo jiné zazněla lékařská zpráva popisující zranění zemřelého dítěte, dále vypovídal prostřednictvím videokonference jeho otec a také soudní znalec.

Poté ve veřejné části předstoupila série svědků. Mimo jiné muž, který stál na nástupišti během zastávky rychlíku Galán na olomouckém hlavním nádraží, strojvůdce vlaku či kriminalista, který po tragédii na místě prováděl prvotní vyšetřování.

Holčička vypadla z okna, tvrdí jeden ze svědků

Největší zájem ale budila výpověď Františka Petraše, který osudného dne společně s kolegyní tvořil obsluhu minibaru, s nímž procházeli vlakem a ve chvíli vypadnutí dítěte byli ve vedlejším vagonu. Loni v létě totiž na Facebooku zveřejnil výzvu hledající svědky, kteří by potvrdili jeho tvrzení, že dítě nevypadlo dveřmi, jak zní závěr vyšetřovatelů policie a Drážní inspekce.

„Kde je spravedlnost, ta holčička vypadla z okna!!!“ uvedl mimo jiné.

Před soudem dopoledne znovu zopakoval, že stál u okénka ve chvíli, kdy se kolem něj mihnul předmět, který považoval za vypadlý batoh či tašku.

„Teprve poté se ozval zvuk, který jsem zprvu považoval za dopad toho předmětu na násep, ale pak mi došlo, že to nemohlo být ono. Že to musel být zvuk otevíraných dveří. Když jsem se pak podíval dopředu, odkud to mohlo vypadnout, dveře byly otevřené. Za jakých okolností se tak stalo jsem ale neviděl,“ uvedl.

Mimo jiné pak čelil otázkám zmocněnce rodiny, který se ho ptal na základě čeho psal své statusy a uváděl do médií, že dveře se otevřely až potom.

„Co jsem uvedl v příspěvku je moje domněnka, neviděl jsem, odkud vypadla. Zvuk byl jako když něco dopadlo, ale domnívám se, že to byly ty dveře, jak se otevřely,“ reagoval na to Petraš.

Podle vyšetřovatelů vypadlo dítě dveřmi

Stejnou verzi poté předestřela i jeho kolegyně Věra Danilová, která uvedla, že nejprve zaslechla podivný zvuk znějící jako rána na střechu, poté hrozný křik, a teprve poté zazněla rána otevírajících se dveří.

„Ta rána otevřených dveří byla oproti té první ráně úplně něco jiného. Už párkrát jsme to zažili, že se otevřely dveře, tak už ten hluk znám,“ doplnila.

Podle vyšetřovatelů vypadlo dítě dveřmi. Vlakvedoucí Soukupová a průvodčí Jana Stejskalová kvůli tomu čelí obžalobě z usmrcení z nedbalosti, za což jim hrozí až šest let vězení.

Odpovědnost nesou podle obžaloby za to, že dveře, kterými na nádraží v Olomouci 24. července 2016 odpoledne na poslední chvíli nastupoval do rychlíku Galán cestující, zkontrolovaly pouze na dálku pohledem (podrobnosti o dění před tragédií čtěte zde). Přehlédly tak, že nejsou správně zavřené.

Kvůli tomu je mechanismus zabraňující otevření za jízdy neuzamkl, a poté co vlak vyjel na volnou trať a zrychlil na 111 kilometrů v hodině, nápor vzduchu dveře otevřel. A to právě ve chvíli, kdy u nich stála dvouletá dívka, jejíž matka se v ten moment věnovala na blízké toaletě druhé dceři.

Součástí několikaměsíčního vyšetřování, které policisté dokončili rok po tragédii, byl kromě několika znaleckých posudků i vyšetřovací pokus, který opakoval jízdu vagonu s nedovřenými dveřmi.

Ten potvrdil, že se dané dveře při špatném zavření, kvůli kterému je následně systém bránící otevření za jízdy nemůže zablokovat, opravdu po dosažení kritické rychlosti otevřou.

Jak vypadalo podle vyšetřovatelů otevření dveří vlaku, kterými dítě vypadlo:

VIDEO: Dítě vypadlo z vlaku. Policie vysvětlila příčinu

