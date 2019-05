Pořadatelé MS v lyžování dál dluží firmám. Soud se vleče už šestým rokem

Osm let se věřitelé libereckého mistrovství světa v klasickém lyžování domáhají u soudu toho, aby jim město a Svaz lyžařů zaplatily dluhy, které zůstaly po organizátorech šampionátu.

Firmy, které nedostaly peníze za práci pro pořadatelské a později zkrachovalé sdružení, žádají 37 milionů po obou institucích.

Jenže vyhlídka na rychlý konec sporu je i po tolika letech stále mlhavá. Kauza se už šestkrát odročila a doba mezi jednotlivými stáními se počítá na měsíce.

Soud měl jednat i ve středu, ale pro nemoc soudkyně se znovu odročovalo. V minulosti už se stejný scénář odehrál kvůli dovoleným právníků města, lyžařského svazu nebo nemocem. „Zatím poslední jednání se konalo v červnu 2017,“ uvedla za Obvodní soud pro Prahu 6 Zuzana Maňáková.

Firmy, které čekají na peníze, se kvůli soudnímu sporu sdružily do spolku Oprávnění věřitelé MS v klasickém lyžování v Liberci 2009. Poté, co padla veškerá vyjednávání s pořadatelským sdružením a vniveč šly i sliby tehdejší vlády, podali 31. srpna 2011 žalobu. První jednání se konalo v roce 2013.

„K postupu soudu se až do vydání rozhodnutí nebudeme vyjadřovat,“ nechtěl předseda grémia spolku Martin Pánek komentovat průběh kauzy.

Sám je také jedním z velkých věřitelů. Jeho firmě Vyšehrad 2000, která zajišťovala na mistrovství stravování na Ještědu, dluží organizátoři akce přes 9 milionů korun. Spolek má dnes 18 členů. Většina firem se kvůli nezaplaceným fakturám dostala do vážných ekonomických potíží.

Soud chce nejprve řešit, zda město a lyžařský svaz skutečně odpovídají za závazky pořadatele mistrovství. Oba žalovaní to odmítají.

„Kauzu sleduji. Už jen proto, že jsem byl v době mistrovství předsedou kontrolního výboru. Nemyslím ale, že by město mělo být potrestáno. Chyby a dluh udělali pořadatelé v čele se slečnou (Kateřinou) Neumannovou,“ domnívá se náměstek libereckého primátora Jiří Šolc.

Morální povinnost, aby dluhy pořadatelů vyřešilo město, v němž se šampionát konal, náměstek Šolc nepociťuje.

„Na tehdejší požadavek ‚zelené‘ ministryně Kuchtové, které dělal poradce dnešní televizní magnát Jaromír Soukup, z této akce Liberečáky úplně vyautovali. Celá organizace šla jen v pražské režii. Právě proto za to tu odpovědnost necítím. Dokonce jsem přesvědčen, že kdyby to nechali na starost Liberečákům, tak by problém nevznikl,“ míní Šolc.

Sdružení skončilo po šampionátu v konkurzu

Ve středu se měl soud zabývat takzvanou hostitelskou smlouvou. Po měsících měl mít k dispozici oficiální překlad. Smlouvu uzavřel Liberec a Svaz lyžařů České republiky s Mezinárodní lyžařskou federací. Za českou stranu ji v roce 2004 podepsal bývalý primátor Liberce Jiří Kittner a tehdejší prezident Svazu lyžařů ČR Roman Kumpošt.

Žalobci namítají, že hostitelskou smlouvu podepsalo město Liberec a Svaz lyžařů ČR, nikoliv později založené občanské sdružení OC FIS Nordic WSC 2009. V jeho čele stála během šampionátu Kateřina Neumannová. Občanské sdružení založilo město Liberec a Svaz lyžařů. Sdružení ale skončilo po šampionátu v konkurzu.

Insolvenční správce přezkoumal pohledávky 69 věřitelů, kterým organizátoři dlužili. Uplatněné pohledávky ale mnohonásobně převyšovaly částku, jíž se nyní spolek domáhá u soudu. Sdružení přitom mělo v pokladně jen 161 tisíc a 749 korun. Konkurz tak skončil fiaskem.