V kauze zneužívání pracovníků v Británii mluví svědek i o osahávání

Obžaloba viní Romana Feka a Ladislava Fedáka z obchodování s lidmi, sexuálního nátlaku a týrání osob ve společném obydlí. Podle spisu využívali čtyři mladíky k práci pro svou úklidovou firmu. Po jejich příjezdu jim odebrali doklady a vyhrožovali jim násilím.

Po celou dobu je Feko zamykal doma a společně s Fedákem je obrali i o jejich mzdy, celkem o 1,35 milionu. Obžalovaný Feko podle spisu navíc muže po celou dobu společného bydlení urážel a psychicky týral. Jednoho z nich také přiměl k sexuálním praktikám. Dvojici hrozí pět až dvanáct let vězení.

Poškozený D. V. ze strachu z Feka požádal senát o výpověď prostřednictvím konferenčního hovoru.

„Dostal jsem nabídku od jednoho známého, kterého jsem znal z hradeckého azylového domu. Ten mi nabídl zaměstnání, ubytování i stravu. Neměl jsem důvod mu nevěřit,“ řekl svědek D.V. Ten od známého obdržel letenky a odvoz na letiště.

„Pan Feko a ještě jeden muž mě vyzvedli na letišti v Británii, viděl jsem ho jinak jen přes Facebook. Když jsem přiletěl, vypadal normálně. Řekl, abych mu dal svoje osobní doklady, že je potřebuje kvůli pojištění,“ pokračoval poškozený.

Osahával mě doma i na veřejnosti, řekl o obžalovaném

Podle svých slov měl před odletem do Anglie problémy s alkoholem, proto požádal druhý den Feka, že by potřeboval navštívit psychiatra. „Neměl jsem s sebou dostatek prášků, které jsem potřeboval. Pan Feko mi řekl, že to není potřeba, a zneužil toho,“ popisoval první dny mladík.

Podle něj bylo prvních čtrnáct dní celkem všechno v pořádku. „To jsem chodil na zaškolení, ale pak začaly potíže. Pan Feko na mě začal dost často vyvíjet sexuální nátlak. Bylo mi to dost nepříjemné,“ řekl poškozený s hlavou v dlaních.

Když došlo na peníze, Feko se podle mladíka začal ohánět jeho neschopností. „Řekl mi, že tu práci nezvládám. Dost často volal panu Fedákovi, kterému si na nás stěžoval. Já jinak pana Fedáka neznal, viděl jsem ho asi jednou v životě. Po několika dnech se problémy s panem Fekem stále stupňovaly,“ vypověděl poškozený.

Soudce se ptal i na další muže, kteří žili s ním a Fekem v domě. „Já je moc neznám. My jsme se spolu nemohli moc bavit. Pan Fedák nám to zakazoval. Mě zamykal na pokoji. Já mu věřil, sliboval mi pořád peníze, jídlo, oblečení a lepší život. Neměl jsem na výběr, neuměl jsem anglicky,“ vysvětloval.

Sliboval mi výdělek 250 tisíc, řekl svědek

Podle svědka bil nejčastěji jeho spolubydlícího. „Mě zbil jenom jednou trubkou od vysavače. Celé to trvalo asi dvě minuty. Pak mi začal říkat, že jsem homosexuál. To se vystupňovalo v to, že mě začal osahávat na veřejnosti, ve výtahu i doma,“ přiblížil.

Vidina peněz mladíka zlákala na tolik, že byl pro Feka schopný udělat cokoliv. „Když jsem tam přiletěl, sliboval mi výdělek 250 tisíc za půl roku až rok. Udělal jsem si spíše dluhy v České republice na sociálním a zdravotním. Neměl jsem tam podepsanou ani pracovní smlouvu,“ uvedl poškozený.

„Po čase došlo ke sblížení s panem Fekem. Bylo mi to velice nepříjemné. Neměl jsem sílu, abych mu něco řekl. Nakonec jsem byl u něj v pokoji a uspokojoval jsem se před ním. Bylo to takřka dobrovolně, dělal jsem to jen ze zoufalství. Jednou chtěl pan Feko pohlavní styk, ale to jsem utekl. To před ním se stalo asi třikrát, on u toho brečel a smál se. Nahého jsem ho viděl pouze jednou,“ vzpomínal D. V.

Muž utekl do azylového domu

Po těchto událostech došla mladíkovi trpělivost a rozhodl se utéct. „Neměl jsem nic. Tři dny jsem žil na ulici, potom mě policie dovezla do azylového domu. Tam mi sociální pracovnice pomohla s tím, že mi policie vrátila mé doklady od pana Feka,“ řekl poškozený, který pobýval v Anglii několik měsíců.

Po návratu do České republiky se rozhodl využít azylový dům. „Když jsem se jednou vrátil opilý, byl tam kamarád Feka a bezdůvodně mě zbil. Pak mi začal vyhrožovat, že mě podřízne. Řekl mi, že jsem si začal se špatnými mafiány. Dokonce mě donutil, abych jel k mamince a vyžadoval od ní peníze, že jim dlužím za letenku do Anglie,“ pokračoval poškozený, který podal trestné oznámení na Fekova kamaráda.

„V současné době jsem na úřadu práce a hledám si nové místo. Taky jsem se vrátil do školy,“ končil svou výpověď poškozený.

Celé si to vymysleli, hájí se dvojice

Ke krajskému soudu putovala dvojice mužů až z Velké Británie. Oba svoji vinu před senátem popřeli, podle nich si to celé čtveřice vymyslela.

„Nevím, co se na baráku dělo. Já jsem tam s nimi nebyl. Peníze jsem jim vyplácel každý měsíc hotově. Že by nemohli ven, je blbost. Viděl jsem je, jak jezdí na kole do města, jeden z nich chodil hrát do kasína,“ bránil se Fedák ve své výpovědi.

„Uklízeli jsme autobusy, vlaky a kanceláře. Bydlel jsem s klukama v jednom baráku. Nikoho jsem netýral,“ zdůrazňoval při každé řeči Feko. Soud v případu zatím nerozhodl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy poškozených.