Soud švagry potrestal za obchod s lidmi, nutili je v Británii otročit

Ladislav Fedák se do Velké Británie přistěhoval v roce 2000, úklidovou firmu si založil po 12 letech. Svého švagra Feka do ní vzal o několik měsíců později.

Oba obžalovaní v letech 2012 až 2016 podle soudu zneužívali čtveřici mladých mužů k práci v úklidové firmě. Poškozené do Anglie nalákali na vysoké výdělky a lepší život. Potom, co dorazili, jim dvojice sebrala doklady a znemožnila přístup k penězům.

Feko navíc muže podle spisu celou dobu společného bydlení urážel a psychicky týral. Dvojice poškozeným nevyplácela ani mzdu za jejich práci, celkem je obrala o 1,35 milionu korun.

Senát svůj verdikt odůvodnil tím, že výpověď všech poškozených se shodovala s důkazy a znaleckými posudky.

Soud nejdříve vyhodnotil trest pro Fedáka, kterého označil za hlavního organizátora zneužívání lidí k práci.

„Došli jsme k závěru, že oba obvinění se dopustili obchodování s lidmi. Především Fedák byl hlavním strůjcem. Podle našeho senátu by Feko sám něco podobného nedokázal vymyslet, jelikož by to se svým intelektem nebyl schopný zvládnout,“ řekl předseda senátu Miroslav Mjartan. Fedákovi soud zároveň uložil peněžitý trest ve výši 300 tisíc korun.

Věznitel dostal vyšší trest

S vyšším trestem ale odešel Roman Feko, přičemž státní zástupce žádal trest ještě o třetinu vyšší. Soud Feka uznal vinným hned ve třech případech - obchodování s lidmi, týrání osoby ve společném obydlí a také sexuální nátlak na osobu ve společné domácnosti.

„Obžalovaný poškozené ve společném domě fyzicky a psychicky trestal. Navíc se jednalo osoby, které jsou hodně citlivé, a tedy i lehce zmanipulovatelné. Feko zároveň využíval poškozeného J. M. k sexuálnímu styku. Ten dodnes trpí syndromem týrané osoby, což podle znalců způsobil právě obžalovaný Feko,“ odůvodnil Mjartan.

Feko musí uhradit poškozenému J.M. nemajetkovou újmu ve výši 100 tisíc korun, soud mu také zadržel z bankovního účtu přes 11 tisíc liber.

„Jedná se o peníze z trestné činnosti, po zadržení této částky jsme se obžalovanému rozhodli další peněžitý trest neukládat,“ dodal Mjartan.

Je to lež, vykřikovala v síni rodina

Rozsudek vyvolal v soudní síni mimořádný rozruch. „Celé je to zaplacené a vymyšlené, pan soudce si to vymyslel. Není to pravda je to lež,“ vykřikovali po verdiktu příbuzní obžalovaných mužů.

S rozsudkem nebyl spokojený ani Fedák, který pokřikoval, že je nevinný.

Rozsudek zatím není pravomocný, Fedák se na místě odvolal a Feko si stejně jako státní zástupce ponechal lhůtu.