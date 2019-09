Obžalovaní v kauze vraždy pumpařky si na kuráž dali pervitin, řekli znalci

Za vraždu s loupežným motivem proto Šindlerovi hrozí 15 až 20 let anebo i trest výjimečný, tedy až 30 roků anebo dokonce doživotí. Jeho mladšího komplice Ivana Hollitzera žalobce viní z loupeže, kde se sazba pohybuje od dvou do 10 let.

„Záměr byl asi odlišný od toho, co se na místě činu skutečně odehrálo,“ popsal útak z loňského 3. prosince státní zástupce Martin Suska. Původní plán byl zaměřen majetkově, ale tento záměr se zvrhl. I proto jsou oba muži stíhání pro odlišné skutky.

S tím souhlasí i znalci. „Motiv činu byl zištný, k vraždě došlo tragickou souhrou okolností,“ uvedl ve svém posudku psychiatr Vlastimil Tichý. Přístup Davida Šindlera k životu lékař označil jako nezodpovědný.

Před soudem svědčil také psycholog. „Možnost resocializace u obžalovaného Šinldera vidím jako výrazně ztíženou kvůli rysům jeho osobnosti,“ sdělil soudu také znalec Jiří Klose. Otázka snížené možnosti nápravy je jedním z faktorů při výměře trestu v případě uznání viny.

Znalci také uvedli, že obžalování netrpí duševní poruchou, mají ale nevyzrálé osobnosti. Jsou hystriónští a emočně nestabilní. Obžalovaní podle odborníků měli zkušenost s drogou, pervitinem, ale nebyli na něm závislí.

Pervitin podle nich neměl vliv na jejich rozlišovací schopnosti, použili ho pro snížení zábran.

Šindler vinu odmítá

Přepadení pumpařky se odehrálo brzy ráno 3. prosince 2018, podle obžaloby Šindler vypálil na oběť přes zavřené sklo. Z pumpy podle obžaloby útočníci odnesli přibližně deset tisíc korun a další věci, především cigarety, za tři tisícovky.

Policejní zásahová jednotka podezřelé muže zatkla v polovině ledna. „Nebyl jsem tam, neudělal jsem to,“ popírá od počátku vinu Šindler. Jeho společník se k loupeži doznal a za střelce označuje právě Šindlera. Mezi důkazy náleží také záznamy z bezpečnostních kamer, další důkazy zpracovali biologové, genetici či odborníci na biomechaniku.

Soudce Robert Pacovský nařídil hlavní líčení do pondělí, zda dojde k vynesení rozsudku, to zatím není jasné.