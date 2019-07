Byl jsem pak celý od krve, popsal žalobce, jak vypadal po zmlácení

Incident se odehrál prvního února večer v Plzni, kam se jel státní zástupce podívat na hokejový zápas. Po utkání si šel koupit něco malého k jídlu do večerky v Tylově ulici.

„Najednou mi obžalovaný zastoupil cestu a začal, jestli něco bude. Nevěděl jsem, jestli chce peníze, nebo mi rozbít hubu. Okamžitě jsem mu řekl: Vykašli se na to, já jsem státní zástupce, ať z toho není problém,“ řekl ve středu u soudu osmapadesátiletý Řeřicha

Co následovalo si prý příliš nevybavuje.

„Pamatuji si až chvíli, kdy jsem byl v předklonu. Byl jsem celý od krve, která mi tekla z pusy i nosu,“ doplnil. Z místa činu napadení se chtěl podle svých slov co nejrychleji dostat pryč. Berky ho ale údajně zase zastavil.

Státní zástupce Libor Řeřicha u Okresního soudu v Rokycanech, který řeší jeho napadení. (10. července 2019)

„Pořád na mě jako nepříčetný křičel, ať se prokážu, že jsem státní zástupce. Pak jsem dostal další rány,“ pokračoval Řeřicha ve výpovědi. Začal volat o pomoc. Zkusil se dostat k nejbližšímu domu, vběhl dovnitř, kde lidem vylíčil celou situaci.

Pak přijela policie i záchranka, která ho odvezla do nemocnice. „Udělalo se mi hrozně špatně. Ukrutně mě bolela hlava. Další den a půl jsem vůbec nespal. Měl jsem sešitý ret, rozbitý nos, neviděl jsem na oko. Kvůli bolesti jsem nemohl jíst ani mluvit,“ uzavřel státní zástupce.

Obžalovaný tvrdí, že jej státní zástupce urážel

Recidivista Radek Berky popírá, že by konflikt vyvolal. Tvrdí, že ho Řeřicha vyprovokoval a urážel rasistickými poznámkami. Berky sdělil, že daný večer vypil flašku vodky a nějaká piva. Když stál před večerkou, přišel státní zástupce a začal se do něj navážet.

„V jednu chvíli mě chytil za bundu, začal se mnou třást a pak mi řekl, že je škoda, že Hitler nedokončil, co začal. Dal mi dvě rány pěstí do obličeje. To už jsem se neudržel,“ vylíčil.

Zároveň uvedl, že z Řeřichy byl cítit alkohol a vrávoral. Berky odmítl, že byl napadeného znal a věděl o něm, že je státní zástupce.

Soud pokračuje výslechy svědků.