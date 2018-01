Na opravu zříceného mostu ve Vilémově vznikly dva protichůdné projekty

Během hlavního líčení se ukázalo, že vznikly dvě projektové dokumentace pro stavební řízení. Každá s jiným zněním. Jedna mluvila o rekonstrukci, druhá o tom, že most bude kompletně odstraněn.



„Původně jsme s objednavatelem (Kraj Vysočina - pozn. red.) řešili, že se most pouze zrekonstruuje,“ potvrdil autor projektu pro mostní část Petr Čihák ze společnosti Linkprojekt.

Při dalších jednáních však obě strany prý naznaly, že toto řešení není nejvhodnější. Dohodly se tedy na tom, že se projektová dokumentace pro stavební řízení přepracuje a most raději bude kompletně odstraněn a na jeho místě se postaví zcela nová konstrukce.

„Hlavním důvodem nebyla cena, ale kvalita díla. Správce i objednavatel o ni vyjádřily obavy,“ doplnil Čihák.

Rozpor v dokumentacích nedokázal autor projektu vysvětlit

Ten proto vypracoval novou projektovou dokumentaci, v níž se počítalo s kompletně novou stavbou. Zádrhel je však v tom, že platné stavební povolení bylo vydáno na první verzi. Tedy na rekonstrukci, při níž se počítalo, že se do mostního otvoru stávajícího mostu vsune nová ocelová konstrukce. Tento rozpor nedokázal Čihák před soudem vysvětlit.

„Já jsem odevzdal potřebné podklady. O stavebním řízení nemám žádné povědomí,“ pronesl před soudem.

Na otázku, zda je situace se záměnou obvyklá, odpověděl: „Obvyklé to není, ale chyb se nevyvaruje nikdo.“

Zjištění o dvou rozdílných projektových dokumentacích je v celém soudním jednání zcela nové. Až dosud všichni vypovídali v tom smyslu, že se stará mostní konstrukce měla sundat a nahradit novou. Podle toho také měly postupovat práce přímo na staveništi.

„Projektová dokumentace říkala, že se má most zbourat a na jeho místě postavit nový. Nikdy jsem neslyšela, že by se most měl opravovat ve stávajícím tvaru,“ pronesla tento týden u soudu Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu Kraje Vysočina.

Je to jen slovní hříčka, namítl generální projektant díla

Této verze se snažil ve čtvrtek držet i projektant silniční části stavby Miroslav Štefka ze společnosti HBH Projekt, generálního projektanta celého díla. Když se ho však obhájce Marek Ječmen, poté, co mu odcitoval pasáž z platného stavebního povolení, zeptal, zda tedy šlo o bourání a stavbu nového mostu, či rekonstrukci toho stávajícího, dostalo se mu odpovědi: „To je taková slovní hříčka. Jednalo se o komplexní rekonstrukci.“

„Když požádám stavební úřad o povolení na rekonstrukci rodinného domu, dostanu ho a já dům zbořím a postavím nový, tak je to rekonstrukce, nebo stavba nového?“ dotíral dál Ječmen.

„Jedná se o stavbu nového domu,“ odpověděl po chvíli váhání Štefka.

„A v čem je tento případ jiný?“ vrátil se zpět k mostu advokát.

„To je stejné. Jednalo se o výstavbu nového mostu,“ doznal Štefka.

V případu, který řeší okresní soud v Havlíčkově Brodě, je deset obžalovaných:

VIDEO: Desítka obviněných je u soudu kvůli spadlému mostu ve Vilémově Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Práce na mostě ve Vilémově byly součástí rekonstrukce silnice mezi Golčovým Jeníkovem a Chotěboří. Na stavbu, které vyšla na více než 200 milionů korun, čerpal kraj dotaci z Evropské unie. I proto se soudkyně Hana Doubková zeptala, zda projektant s někým řešil otázku, že peníze z EU nelze použít v případě, kdy se provádí demolice objektu.



„Nevybavuji se, že bychom toto řešili,“ odpověděl Štefka.

Obhajoba vznesla požadavek na to, aby mohla nahlédnout do žádosti o evropskou dotaci.

Soud se bude případem vilémovského mostu znovu zabývat v únoru. Jako svědka si mimo jiné předvolal i tehdejšího náměstka hejtmana pro oblast dopravy Libora Joukla.



V případu je obžalováno celkem deset lidí. Všichni se zpovídají z trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Jsou mezi nimi zástupci stavebních firem, investora i stavebního dohledu. Hrozí jim vězení od tří do deseti let.