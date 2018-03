Soud osvobodil litoměřickou soudkyni obžalovanou z týrání dcery

„Byla zproštěna obvinění ve všech bodech obžaloby,“ potvrdila serveru Lidovky.cz místopředsedkyně mělnického soudu Markéta Martincová. Jak dodala, písemné vyhotovení rozsudku ještě není, k důvodům zproštění se proto nemůže vyjádřit.

Kauza táhnoucí se přes dva roky tím ale nekončí. Žalobkyně se totiž odvolala a případ tak putuje ke Krajskému soudu v Praze.



Obžalované soudkyni Hořejší hrozí až osm let vězení. Je obžalovaná, že od roku 2008 do roku 2012 trápila svou dospělou dceru. Soudkyně měla podle žalobkyně obavy z toho, že se její dcera osamostatní, proto jí srážela sebevědomí a mimo jiné zakazovala či ztěžovala vztahy s muži.

Patrně nejvážnější incident v období společného bydlení se podle státní zástupkyně stal v listopadu 2010, kdy si Hořejší chtěla na dceři vynutit, aby se přiznala ke svému vztahu s přítelem. Soudkyně je obžalovaná, že dceru přimáčkla ke zdi a s nožem v ruce jí hrozila, že ji podřízne.



Psychické následky

Nejdramatičtější situace se ale podle obžaloby odehrála v srpnu 2013, když dcera přijela k matce na návštěvu. Obžaloba uvádí, že soudkyně po hádce dívku chytila za vlasy, odtáhla ji a několikrát jí hlavou uhodila o zeď. Dcera pak byla s několika zraněními hlavy a krku dva měsíce v pracovní neschopnosti.



Dcera se k obžalobě připojila s nárokem na uhrazení 366 tisíc korun za bolestné a psychickou újmu. „Trestní oznámení jsem měla podat už dávno a nemusela jsem mít následky, které teď mám,“ řekla tehdy čtyřiadvacetiletá žena při zveřejnění případu.

Hořejší od samého počátku vinu odmítá. „Nemám se proč obhajovat, já jsem nic nespáchala,“ prohlásila už na začátku kauzy.



Do skončení případu nesmí soudit

Policie soudkyni obvinila v lednu 2014, obžalovaná byla počátkem srpna 2015. Mezitím vyřizovala množství případů na civilním úseku soudu v Litoměřicích.

Ministr spravedlnosti pak rozhodl, že Hořejší nesmí soudit od konce října 2015 až do do pravomocného skončení celého případu.

Koncem roku 2015 Hořejší neuspěla se stížností na to, že se má jejím případem zabývat soud v Mělníku, kde dříve pracovala. Tvrdila, že předsedkyně senátu je kvůli tomu podjatá. Pražský krajský soud však tuto stížnost zamítl.

Předsedu litoměřického soudu Miroslava Kureše, nadřízeného Ivetty Hořejší, nynější osvobozující verdikt Okresního soudu v Mělníku překvapil.

„Vše nejdřív vypadá, že to je na odsouzení, a pak soud rozhodne o zproštění. U takto sledovaných věcí by se to stát nemělo, měla by tam být určitá předvídatelnost rozhodnutí,“ řekl pro Lidovky.cz.

Archivní video ze soudu s obžalovanou soudkyní Hořejší:

