Střílel zbytečně, řekl žalobce. Za smrt čerpadlářky navrhl výjimečný trest

„Střelba a usmrcení pumpařky neměly žádný význam ani proto, že oběť před pachateli ustupovala, nebránila se. Dávala najevo - je to tady vaše. Obžalovaného Šindlera prosila o život a ten ji nevyslyšel,“ zdůraznil státní zástupce Martin Suska.

Řetězec přímých i nepřímých důkazů proti obžalovaným je podle jeho závěrečné řeči jasný a uzavřený.

„V případě Ivana Hollitzera je situace zcela jasná. K činu se doznal s tím, že na místo činu vešel jako druhý. Jeho výpověď rozhodně nestojí osamoceně,“ argumentoval Suska. Pro komplice navrhl trest za loupež při polovině trestní sazby, která činí v tomto případě dva až deset let odnětí svobody.

Žalobce vypočetl také nejpodstatnější z důkazů, shromážděných žalobou. Jsou to záznamy z bezpečnostní kamery, kriminalistické expertizy stop zajištěných v přepadané pumpě a také další indicie. Ve svém vystoupení vše podrobně analyzoval.

„Už při vstupu na místo činu je ze záznamu jasně vidět, že jeden z pachatelů nesl v ruce zbraň. Střelbu vedl proti dveřím, za nimiž se poškozená snažila skrýt. Muselo mu tak být jasné, že ji může zasáhnout a způsobit vážné poranění či smrt,“ zdůraznil státní zástupce.

Šindlerovi navrhl žalobce výjimečný trest, tedy mezi 20 až 30 lety vězení, nebo doživotí.

Vzal jen karton cigaret

„Obžalovaný Hollitzer se svobodně a plně doznal, bez vytáček spolupracoval s policií. Popsal vše, co vedlo k té smutné události. Plán byl původně krást na čerpadle naftu, nikoli pumpu vyloupit. Scénář činu se měnil prvoplánově. Oba byli pod vlivem drog, pervitinu. Šindler Hollitzera předávkoval, aby ho na akci zlomil. Ale Hollitzer nevěděl, že Šindler vytáhne a použije zbraň,“ uvedl David Kojzar, Hollitzerův advokát.

Jeho klient prý jednal na místě činu zmateně, o čemž svědčí i to, že si vzal jen karton cigaret. „Bez doznání mého mandanta by nebyl jednoznačný důkaz o Šindlerově podílu na činu. A podle toho by soud měl pro Ivana Hollitzera uložit trest,“ zdůraznil také obhájce.

Pro klienta navrhl vězení při samé spodní hranici trestní sazby. „Soud by tak měl dát najevo i to, že se spolupráce s orgány v trestním řízení vyplácí. Možná to zní sobecky, ale výpověď mého klienta je jediným přímým důkazem,“ zdůraznil advokát Kojzar.

Zcela jinak je postavena obhajoba Šindlera. Jeho právník Milan Jebavý prohlásil: „Mám těžkou roli, můj klient od počátku trestný čin popírá a zdůrazňuje, že neví, proč proti němu Hollitzer tak vypovídá. Možná i ze strachu z někoho jiného.“

Advokát také zdůraznil, že neexistuje žádný přímý důkaz, který Šindlera spojuje s trestným činem. „Domnívám se, že by měl proto viny zproštěn,“ pravil s tím, že Šindler určitě nešel na čerpadlo vraždit. „Střílel do dveří, ne do osoby. Nevidím v tom úmysl,“ usoudil advokát.

V tom případě by i David Šindler měl být stíhán nanejvýš za loupež s následkem smrti, za což hrozí 10 až 18 let.

„Jsem sice darebák, kradu auta, ale nikomu jsem neublížil. Neudělal jsem zopakoval Šindler.

Hollitzer setrval na svém doznání: „Je mi to líto, nemám na doznání co měnit.“

Otec obžalovaného syna na kameře poznal

Nepříjemné překvapení při pohledu na záběry z bezpečnostních kamer na přepadené pumpě v Nelahozevsi prožil otec Davida Šindlera.

„Poznal jsem, že je to můj syn. Podle chůze a tak. I chlapi v hospodě to říkali. Byl jsem tím překvapen. Matce přísahal, že to nebyl on,“ uvedl jako svědek.

Do justičního paláce na pražském Smíchově policisté eskortovali také Šindlerovu družku. Ta totiž na jednání nechodila a neomluvila se, takže ji předseda senátu Robert Pacovský nechal předvést.

„Obvinění Davida mi připadá jako blbost. Hollitzer ho jen využíval. V noci na 3. prosince byl David určitě doma,“ potvrzovala alibi Davidu Šindlerovi jeho partnerka při výslechu na policii. V jednací síni ovšem využila svého práva a výpověď odmítla.

Smrt na pumpě

Tragické přepadení čerpací stanice v Nelahozevsi na Mělnicku se odehrálo v noci na 3. prosince 2018. Oba mladíky detektivové zatkli letos v polovině ledna v Kralupech nad Vltavou a Vojkovicích. Šindler pro policii nebyl zcela neznámým, v době útoku byl v podmínce za krádež.

Hollitzer se k činu doznal s tím, že počítal jen s vyloupením pumpy. „Chtěl jsem vzít asi peníze, poslouchal jsem, co mi řekl David, výstřel mě překvapil a chtěl jsem utéct, bál jsem se, aby nestřelil i po mně,“ vypověděl. Jeho spoluobviněný vinu odmítl. „Nebyl jsem tam,“ řekl soudu.

Z vyloupené pumpy zmizela v osudnou noc kasa s deseti tisíci korunami, několik kartonů cigaret a další věci, vše dohromady asi za dvacet tisíc korun. Vražedná zbraň z pumpy, pistole ráže 9 mm, se dosud nenašla.

Rozsudek padne v pátek.