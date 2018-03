Soud zprostil obžaloby exředitelku, jež školku zásobovala ze svého obchodu

„Skutek, který popisovala obžaloba, nebyl bez všech vší pochybnosti prokázán,“ zdůvodnil zprošťující verdikt soudce Kamil Vacík. Obžalované přitom hrozilo až osm let vězení.

Obžaloba se opírala o znalecký posudek, který vyčíslil škodu na 1,3 milionu. Toho se podle spisu bývalá ředitelka dopustila tím, že do školky dodávala předražené zboží od sebe jako podnikatelky, nebo šlo o fiktivní nákupy školních pomůcek či dekorace na výzdobu (podrobnosti v článku Ředitelka školku zásobovala ze svého obchodu. Je obžalovaná ze zpronevěry).

Ovšem už v průběhu několikaměsíčního soudního projednávání vyšlo najevo, že jsou ve znaleckém posudku chyby. Škoda tak byla snížena na necelých 300 tisíc korun.

Zmatek v účetnictví i v evidenci

I tuto škodu obžalovaná rozporovala a soudu se nepodařilo skutečný stav zjistit. Vzhledem k administrativním chybám v účetnictví školky, kde chyběla řada dokladů a zmatku, jenž byl i v evidenci skladového zboží, to nedokázala jednoznačně určit ani znalkyně.

Nepodařilo se prokázat ani to, kdo konkrétně měl účetní doklady falšovat. „K přepisování či dopisování údajů do některých dokladů skutečně docházelo, ale nakupovat zboží do školky chodilo více pracovnic školky, které s doklady pracovaly. Kdo v nich následně dopisoval, nebylo jednoznačně prokázáno,“ doplnil Vacík.

Zatímco obžalovaná odcházela od soudu se zadostiučiněním, státní zástupkyně podala na místě odvolání ke krajskému soudu. Verdikt tak není pravomocný. Nelíbilo se jí, že soud zamítl její návrh na vypracování revizního znaleckého posudku a dokazování tak považuje za neúplné.

Kauza spadá do období let 2013 až začátku roku 2016, kdy mělo vedení podbořanské radnice indicie, že se ve školce špatně hospodaří a podalo trestní oznámení.