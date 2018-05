Ani jste se neomluvili, uvedla žena, jíž při opilecké nehodě zemřel syn

„Zemřel mi syn a vy jste se za celou dobu ani neomluvili,“ uvedla u soudu žena k rodině obžalovaného.

Další tři muži, včetně obžalovaného třiadvacetiletého Jakuba Nováka, tehdy utrpěli vážná zranění. Jeden z nich má trvalé následky.

Novák tvrdí, že si jízdu nepamatuje (viz článek Nevím, zda jsem řídil, řekl mladík obžalovaný za tragickou nehodu).

„Je to možné, výpadek paměti může být následkem kombinace alkoholu, otřesu mozku a léků, kterými jej v nemocnici uváděli do umělého spánku,“ potvrdil soudní znalec Petr Nedoma.

Charakter zranění obžalovaného však dává poměrně jasný obrázek o tom, kde v autě seděl.

„Považuji za prokázané, že byl na sedadle řidiče,“ řekl další znalec Milan Votava.

Matka obžalovaného a jeho starší sestra soudu popsaly, že mladík býval, jako řidič z povolání, na alkohol před jízdou velmi opatrný.

„Přes týden nepil vůbec, jezdil. A když si třeba o víkendu nebyl ráno jistý, dělal si test,“ shodly se.

Matka vypověděla, že den před nehodou byl dlouho v práci. „Měl takový celý týden, vím, že ho to neomlouvá, ale myslím si, že byl hodně unavený,“ popsala Nováková.

„V podvečer přijel z práce, kluci už na něj čekali, protože v pátek vždycky chodili hrát šipky,“ dodala.

Kolem půl druhé v noci sestra slyšela, že přišel domů. „Brzy potom mu zazvonil telefon, chvíli mluvil a pak zase odešel,“ uvedla. Že by startoval auto, prý neslyšela.

Jenomže o pár hodin později plně obsazený Renault Mégane v rychlosti asi 140 kilometrů v hodině narazil na dálnici u sjezdu na Hulín do hliněného násypu, poté do betonového mostu, což jej vymrštilo za svodidla do příkopu.

V té době měl Novák v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu. Auto se několikrát přetočilo přes střechu (o nehodě v článku Při nehodě na D1 u Hulína zemřel 19letý muž. Další tři se zranili).

Matka oběti navrhla soudu dalšího svědka. Chce doložit, že Novák řídil pod vlivem alkoholu i v minulosti. Soud proto vynesení rozsudku odložil na 26. června.