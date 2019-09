Cyklista se zranil o značený ohradník na soukromém pozemku hájí se farmář

U Okresního soudu v Klatovech začalo hlavní líčení se soukromým zemědělcem, který podle obžaloby může za to, že se na jeho pastvině zranil cyklista. Ten přelétl přes řídítka poté, co najel na elektrický ohradník. Obžalovaný ale tvrdí, že žádná veřejná cesta přes jeho pozemek nevede a sportovec tam neměl co dělat.