Za pomluvu musí bývalý šéf Severočechů.cz Zelenka zaplatit tři sta tisíc

Pokud by Zelenka pokutu nezaplatil, má jít na čtyři měsíce do vězení. Zároveň mu soud nařídil zaplatit Peštové 50 tisíc korun. Verdikt nicméně není pravomocný.

Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou pro případné odvolání a obhajoba se nevyjádřila, protože Zelenka se vyhlášení rozsudku neúčastnil ze zdravotních důvodů. Původně mu hrozily až dva roky vězení.

Mostecký soud Zelenku už dříve za stejný čin potrestal ve zkráceném řízení pokutou 300 tisíc korun. Podnikatel však proti tomu podal odpor a muselo se přejít k hlavnímu líčení, kde nyní padla stejná sankce (O začátku soudu v článku Bývalému šéfovi Severočechů Zelenkovi hrozí za pomluvu dva roky vězení).

„Nevidím důvod, proč na původním trestu něco měnit. Důkazní situace se nezměnila,“ uvedla soudkyně Jitka Neterdová.

Zelenka nahrávku předal novinářům

Pro úplný začátek příběhu je potřeba vrátit se do září 2015, kdy se na mosteckém magistrátu rozpadla vládnoucí koalice Severočechů Most, komunistů a ANO.

Poté se objevila nahrávka, na které politici ANO, Sdružení Mostečané Mostu a KSČM nabízejí zastupiteli Severočechů Most Jiřímu Švábovi byt či jisté funkce(o nahrávkách zde). Záznam měl dokazovat, že Šváb mohl získat výhody za podporu nové koalice (čtěte též Není to korupce, ale vyjádření podpory, říká politik z nahrávky v Mostě).

Nahrávku pořídil právě Šváb. Zelenka ji poté předal novinářům a obrátil se také na policii. V přesvědčení, že za celou „přetahovací politickou akcí“ stojí Peštová, protože bez ní se podle něj v ANO nic neodehrálo, se telefonicky spojil například s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

Řekl mu, že pokud nebude Peštová do tří dnů odvolána z rady města, zkontaktuje média a zničí tak hnutí v Ústeckém kraji. Chtěl prý zastavit to, co se v Mostě na politické scéně děje (více v článku Chtěl jsem zastavit přetahování zastupitelů, háji se u soudu expolitik).

„Byl jsem v šoku, jakým tónem se mnou mluvil,“ řekl tento týden u mosteckého soudu Brabec.

O uplácení prý nic neřekl

Zelenka při páteční závěrečné řeči uvedl, že Brabcovi neřekl nic o uplácení, což potvrdil i sám Brabec. To ale obžaloba netvrdila.

„Obžalovanému nebylo kladeno za vinu, že by tuto formulaci použil ve vztahu ke svědku Brabcovi. Tato formulace měla zaznít ve vztahu k novinářce z ČTK,“ řekla soudkyně Neterdová.

Na konci září 2015 Zelenka podle rozsudku ČTK sdělil: „Řekl jsem mu, Berenika Peštová uplácí zastupitele, zastav to. Máš do pátku čas. Jestli ne, tak bude problém, protože to zveřejním. Tři dny předem věděl pan ministr, že Peštová uplácí. Neudělal s tím nic, naopak jim to schválil.“

Později, když už čelil obvinění, se Zelenka obdobně vyjádřil také v pořadu 168 hodin.

Zelenka před soudem odmítl, že by mluvil takto. Příspěvek pro Českou televizi byl podle něj sestříhaný. V případu ČTK pak obhajoba také zmiňovala, že redaktorka nemá vyjádření nahrané.

„Soud nemá důvod nevěřit redaktorce ČTK v kontextu dalších důkazů, které byly v této věci provedeny,“ uvedla však soudkyně.

Vytvořil si vlastní verzi

Podle ní si Zelenka sám vytvořil konstrukci na základě vlastního osobnostního založení. „To koneckonců vyplynulo i z jeho závěrečné řeči, kdy několikrát zdůraznil, že ze strany jeho kolegů byl úmysl rozpustit koalici několikrát, ale protože on nechtěl, tak se tak nestalo,“ pokračovala Neterdová.

„Stalo se tak až v okamžiku, kdy on sám to posvětil. Ze svého dominantního postavení usuzuje, že to dominantní postavení má takto každý druhý, který s ním přišel do styku a dominantně se projevuje,“ dodala.

Naplno se ztotožnila s obžalobou, v níž se píše, že Zelenka „nedisponoval žádnou relevantní informací o tom, že (Peštová) schůzku schválila či zorganizovala či o jejím konání věděla a jednal tak s cílem poškodit ji v zaměstnání, v osobním životě, zdiskreditovat ji před širokou veřejností.“

Peštová tvrdí, že o žádné schůzce nevěděla. „Když se to nařčení objevilo, musela jsem to vysvětlovat nadřízeným i podřízeným i na jiných resortech. Nebylo to nic příjemného,“ uvedla. Podle ní Zelenkovi vadilo, že se mu dokázala postavit a nesouhlasit s ním.

Po vyhlášení rozsudku Peštová řekla, že je spokojená. „Moje jméno je očištěno,“ podotkla.

VIDEO: Bývalý zastupitel Zelenka čelí obžalobě za pomluvu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu