Otazníky v kauze sypačů: nátlak Joukla na komisi i velikost zakázky

Podle obžaloby Joukl s Míkou v roce 2009 nakoupili 28 sypačů o 33 milionů dráž. Zároveň měli zakázku připravit tak, aby její podmínky splnily pouze vozy Iveco.

Co mimo jiné doposud před soudem v kauze, v níž oběma mužům hrozí až osm let vězení, zaznělo?



1 Předtím měnili pět aut ročně, nyní osmadvacet

Podle lidí, kteří před devíti lety pracovali na Krajské správě a údržbě silnic (KSÚS), byla zakázka na 28 kusů nových aut neobvykle velká. Až do té doby obměňovali silničáři sypače zhruba po pěti kusech ročně.

„Veřejná zakázka na tolik aut, obzvlášť na úrovni krajů, byla nezvyklá,“ potvrdil i tehdejší provozní ředitel ŘSD Jiří Volek, který se zúčastnil jednoho jednání hodnoticí komise.

Míka s Jouklem však argumentují tím, že vozový park KSÚS byl v roce 2009 tak zastaralý, že potřeboval výraznější obměnu.

Soud v Jihlavě řeší nákup údajně předražených sypačů:

2 Přihlásily se jen dvě personálně propojené firmy

Do výběrového řízení se přihlásily dvě společnosti: Praga-Export, jež vyhrála, a LSM Česká republika. Obě nabízely vozy značky Iveco. Jak se ukázalo, firmy jsou personálně propojené. Spolumajitelkou společnosti LSM byla Veronika Ptáčková, manželka Petra Ptáčka. Ten je jediným společníkem ve firmě Praga-Export.



Druhou spolumajitelkou firmy LSM pak byla Hana Pospíšilová, manželka Jiřího Pospíšila. Ten má majetkový podíl ve firmě SAP Loket. Ta se na zakázce sypačů pro vysočinské silničáře podílela jako subdodavatel.

3 Nadiktoval komisi nový závěr sám Libor Joukl?

Podle Miroslava Olšana si hodnoticí komise, jejímž byl členem, odhlasovala, že kvůli řadě připomínek se výběrové řízení zruší. Při tomto hlasování Joukl chyběl. Vrátil se několik minut po něm. „Řekl, že takto to není možné uzavřít, a nadiktoval komisi závěr nový,“ uvedl na policii Olšan.

Před dalším jednáním se pak na ředitelství KSÚS mělo sejít několik lidí. Tehdejší náměstek hejtmana měl být mezi nimi.

„Začal mluvit o tom, ať si uvědomíme, co děláme. Že to stejně nemůže dopadnout jinak a naše hlasy nemají význam. Že bude lepší, když se podvolíme tomu, jak je to celé rozběhnuto,“ popsal Olšan.

O schůzce mluvil i Oldřich Dušátko, jenž byl vedoucím jihlavského provozu KSÚS: „Pan Joukl nás důrazně upozornil, že je nákup vozů nutný, jinak nebude technika pro údržbu a bude se muset propouštět.“

Joukl tuto verzi událostí odmítá. „Můj nátlak na komisi je naprosto absurdní. Její členové hlasovali podle svého. Případně mohli nepodepsat protokol nebo do něj uvést svoje námitky,“ řekl.

Ani jedno z toho však neudělali. Žádné námitky na průběh nebyly vzneseny.

4 Kde vznikly zadávací podmínky? U subdodavatele?

Některé okolnosti nákupu zůstávají zatím nevyjasněné. Míka nedokázal například objasnit, jak je možné, že počítačový soubor se specifikací radlic pro poptávkové řízení vznikl ve společnosti Unikont. Ta se nakonec na celé dodávce podílela jako subdodavatel.

„Nevím, jak je to možné. Každopádně si nemyslím, že by to bylo v rozporu se zákonem. Definované požadavky mohlo splnit více uchazečů,“ uvedl Míka.