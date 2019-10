Za znásilnění nezletilých vnuček dostal senior i napodruhé pět let

Třiasedmdesátiletý muž vinu opakovaně odmítá. Tvrdí, že si vše vymyslela jeho dcera, která ho chce připravit o dům.

Podle spisu zneužíval své dvě vnučky ve věku deset a jedenáct let a osmiletou dívku ze sousedství. Podle žalobce se to dělo od jara 2015 do roku 2016. Senior je obžalovaný ze znásilnění, vydírání, pohlavního zneužití a svádění k pohlavnímu styku.



Loni v říjnu ho hradecký senát potrestal pěti lety za mřížemi poprvé. Jeho rozhodnutí však Vrchní soud v Praze zrušil a věc vrátil k novému projednání.

„Vrchní soud zjistil, že první rozsudek trpí procesní vadou spočívající v provedení procesně nepoužitelného důkazu, kterým byl v přípravném řízení nesprávně procesně provedený výslech jedné z nezletilých poškozených při nesplnění všech jeho formálních náležitostí,“ stojí v odůvodnění odvolacího soudu.

Předseda senátu rozhodl, že i přesto je důkazů dostatek a v pátek dopoledne dal muži stejný trest jako v předchozím případě.

Senior, kterému stále hrozí až 12 let za mřížemi, podle spisu první nezletilou zneužil v roce 2015, nutil ji k pohlavnímu styku a osahával ji při společném koupání ve vaně. Za to dostávala úplatky v podobě sladkostí a výletů na koupaliště.



„V létě toho samého roku o letních prázdninách nutil svou nezletilou vnučku k pohlavnímu styku, nabízel jí 200 korun. Jenže dívka odmítla a obžalovaný jí začal vyhrožovat smrtí. Poté ji i přes její nesouhlas zatáhl do postele a znásilnil ji. Když ji pak odvážel zpět k rodičům, odstavil své auto na polní cestě, kde začal nezletilou osahávat. Druhou vnučku zneužil, když sledovala pohádku z postele,“ zaznělo při minulém líčení v obžalobě.

Rozsudek je nepravomocný

Kromě osahávání a zneužívání se dívka údajně musela dívat na video, ve kterém bylo přirození obžalovaného.

„Musely jsem na to koukat všechny. Přes škvíru ve dveřích jsem taky viděla, jak osahává první nezletilou. V kuchyni k ní přistoupil zezadu a sahal jí přes kalhoty na konečník. Ona s ním spala často v posteli jen v kalhotkách, taky ji pořád někam bral na výlety. Na mě takový nebyl, já ho před prázdninami moc nevídala,“ řekla v minulosti přes konferenční hovor jedna ze zneužitých vnuček (více čtěte v článku Sahal mi mezi nohy a hrozil uškrcením).

Obžalovaný stále zdůrazňuje, že si to dívky vymyslely. „Nic v obžalobě není pravda. Byl jsem normální děda, který se staral o svá vnoučata,“ prohlásil opakovaně muž.



Rozsudek je nepravomocný, státní zástupce i obhájce se na místě odvolali.