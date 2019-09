Za bodnutí druha dostala podmínku. Předtím mě škrtil, hájila se žena

Jednadvacetiletá žena dostala jeden rok vězení s podmínečným odkladem na zkušební dobu dvou let. Rozsudek není pravomocný, státní zástupce i obhájce si ponechali lhůtu na odvolání.



Napadení se odehrálo před rokem okolo půl třetí ráno v obci Libáň na Jičínsku v bytě Martiny Balcarové.

Podle spisu se mezi partnery strhla fyzická potyčka, která se odehrála v obývacím pokoji a v kuchyni. Poškozený ženu chytil za ruku a vrazil do ní tak, že spadla na zem.

„Následně se zvedla a odešla do kuchyně pro osmnáct centimetrů dlouhý nůž. Uchopila ho do pravé ruky, napřáhla se a bodla poškozeného do bicepsového svalu a nůž vytáhla. Bodnořezné zranění si vyžádalo ambulantní ošetření v nemocnici,“ uvedl v obžalobě státní zástupce Milan Vacek.

Při dnešním hlavním líčení poškozený řekl, že si nevzpomíná na detaily události.

Podle předsedy senátu Jiřího Vacka byl skutek „poznamenán alkoholem a hádkou“.

„V tomto případě musel soud vycházet z důkazů, které má k dispozici. Policie v Jičíně pochybila u výpovědi poškozeného, kterou sepsala na úřední záznam, což soud nemůže brát jako důkaz. Poškozený v záznamu událost popisuje detailně, jak je v obžalobě. Dnes si ale na detaily nevzpomíná. To nasvědčuje tomu, že nechce obžalované ublížit,“ odůvodnil verdikt předseda senátu Vacek.

Balcarová, které hrozilo až deset let vězení, v úvodu dnešního jednání vyjádřila lítost. „Neudělala jsem to úmyslně. Nechtěla jsem mu ublížit. Mrzí mě to,“ řekla.

Konfliktu podle ní předcházelo popíjení na rodinné oslavě. „Vypila jsem pár skleniček vína a nějaké drinky. Okolo druhé nebo třetí ráno jsme šli domů. Už cestou jsme se dohadovali. Vyčítala jsem mu, že mi jeho bratr zlomil ruku,“ podotkla.

Hádka pak pokračovala i u ní doma. „(Druh) chtěl odjet opilý autem k rodičům. Dělal to často. Chtěla jsem mu v tom zabránit. Jenže do mě strčil a já spadla na zem. Pak mě začal škrtit, to trvalo asi minutu. Když mě nechal, odešla jsem do kuchyně pro nůž,“ vyprávěla obžalovaná.

Mezitím se prý partnera snažila uklidnit. „Říkala jsem mu, ať si jde lehnout. Pak jsem přišla s nožem, držel mě za levou ruku a já se tou druhou natáhla a bodla ho. Nebodla jsem ho schválně. Myslela jsem, že když uvidí nůž, tak toho nechá nebo že se bude bát,“ hájila se Balcarová.

Bodla ho, pak ošetřila. Sanitu nechtěl, k lékaři se dostal ráno

Ta odmítla, že by poškozenému vyhrožovala smrtí. Přiznala však, že vzájemné potyčky byly u nich doma časté.

„Potom, co jsem ho bodla, jsem ho hned ošetřila. Chtěla jsem mu zavolat sanitku, ale on nechtěl. Dohodli jsme se, že půjdeme spát a ráno zajedeme do nemocnice. Jenže ráno už doma nebyl. Já jsem pak utřela zeď a podlahu od krve, která vystříkla,“ popsala.

Podle znalce má obžalovaná nevyzrálou osobnost. „V době činu byla v těžké opilosti, ale rozumové schopnosti měla zachovalé,“ stojí v posudku z oboru psychiatrie.

Podle znalce z oboru soudního lékařství žena bodla střední silou. „Kdyby bodnutí směřovala do hrudníku, mohlo by dojít ke zranění ohrožujícímu život,“ řekl znalec.

Vycházeli spolu špatně, řekl o soužití otec poškozeného

Dvaadvacetiletý poškozený dnes tvrdil, že si detaily z osudného večera nevybavuje.

„Přišli jsme domů. Vyčítali jsme si nějaké věci. Pak jsem do ní strčil a ona spadla na zem, pak mě bodla. Nevzpomínám si, že bych ji škrtil. Když s nožem přišla, tak jsem si myslel, že si dělá srandu. Nůž pak dala do dřezu,“ vypověděl u soudu poškozený.

Jeho otec uvedl, mu syn volal dvě hodiny po bodnutí. „Řekl mi, že ho bodla přítelkyně a že nemůže zastavit krvácení. Ráno jsem ho dovezl do nemocnice, protože to pořád teklo. Vycházeli spolu špatně, hodně často se hádali,“ dodal.