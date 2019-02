Muže viní ze znásilnění dívky, podle její matky to nebylo nic hrozného

Celý incident se podle spisu odehrál v létě 2017 v bytě na Hradecku.

„V domnění, že nezletilá spí, k ní obžalovaný přikročil a začal ji osahávat na přirození a kolem konečníku,“ přednesla v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabková.

K jejím slovům se vzápětí vyjádřil i sedmačtyřicetiletý Petr K. „Obžaloba mě překvapila. Nikdy bych nic takového nespáchal,“ hájil se muž.

„Přišel jsem k Anetě M. (bývalé partnerce, pozn. red.), se kterou jsem se v tu dobu navštěvoval. Oba jsme bydleli ve stejném domě. Ten den nezletilá chtěla, abych se s ní podíval na pohádku. Tak jsem ji pustil a oba jsme si lehli na postel,“ uvedl obžalovaný, na kterého si prý poškozená položila hlavu.

„Pak jsem usnul. Když jsem se probudil, dal jsem jí hlavu na stranu a odešel. To, že jsem ji měl údajně znásilnit, mi řekla až Aneta za několik týdnů,“ dodal.

Celá událost prý praskla, když se tehdy sedmiletá dívka svěřila své babičce. „Vnučka mi řekla, že ji nějaký pán šťoural prstem v kačeně a zadku, což ji probudilo. Všechno jsem napsala v dopise pro sociální pracovnici, která v té době dohlížela na výchovu dětí, které byly v péči matky,“ řekla babička poškozené.

Babička zaslala dopis sociální pracovnici v době, kdy se její syn soudil s bývalou partnerkou o nezletilou dceru. „Syn bydlí s námi v domě. Vnučka k nám jezdila jednou za dva týdny. Říkala, že si matka pořád vodí jiného chlapa. Když mi vnučka řekla o tom šťourání, musela jsem reagovat. Proto jsem se obrátila na sociálku,“ zmínila babička děvčete.

O dcerku už pečuje otec

Na případ policii upozornila právě sociální pracovnice, od které se pak o celé události dozvěděla i matka poškozené. „Dcera se mi svěřila asi týden nebo dva potom, co se to stalo. Nejdříve to pověděla babičce, tedy matce mého bývalého partnera a sociálce. Mě se prý bála,“ vypověděla Aneta M.

Ta si myslí, že je dcera zmanipulovaná svým otcem a jeho rodinou. „Matka bývalého přítele pořád chodila na sociálku, že se nestarám dobře o děti. Ale to není pravda, starám se o ně dobře,“ sdělila o svém vztahu k dceři, kterou má v současné době již v péči otec.

Aneta M. nakonec své výpovědi uvedla, že si prý nemyslí, že se stalo něco, tak hrozného, aby to bylo kvalifikováno jako znásilnění.

„Běžně jsme spali s přítelem a dcerou na jedné posteli. Když se mi dcera svěřila, tak u nás byl ještě Petr na návštěvě. Nevypadala, že by ji to nějak poznamenalo,“ dodala.

Předseda senátu Miroslav Mjartan přečetl i výpovědi sousedů. „Myslím, že by toho nebyl obžalovaný schopný. Jednou mi řekl, že lituje vztahu s paní Anetou M.,“ zaznělo od sousedky.

Další líčení je plánované na čtvrtek, kdy budou vypovídat soudní znalci.