Cizinec dostal za znásilnění dívky poblíž diskotéky 6 let a vyhoštění

Podle spisu šestadvacetiletý Kubánec vyčkal na dívku ve čtyři ráno několik desítek metrů od diskotéky. Ve chvíli, kdy poškozená vytáhla mobilní telefon, aby si mohla zavolat taxi, ji uhodil do hlavy. Poté ji odtáhl do trávy, kde ji začal škrtit, vyhrožovat smrtí a vytrhávat vlasy.

Přes její sebeobranu jí podle spisu roztrhal kalhotky a znásilnil. Dívka po události začala trpět psychickými problémy, které ji dohnaly až k pokusu o sebevraždu.

Muž, který byl v době incidentu umístěn v azylovém středisku v Kostelci nad Orlicí, před soudem vinu odmítl a dokola opakoval, že šlo o normální sex, který s ním poškozená mít chtěla (výpověď obžalovaného čtěte v článku Cizince viní, že znásilnil dívku před barem).

Senát verdikt odůvodnil tím, že důkazy a výpovědi svědků potvrdily příběh poškozené.

„Při ukázce fotografie ukázala dvakrát shodně na stejného muže. Jsou prokázány i psychické problémy, kterými dodnes trpí. To, že by se nejednalo o znásilnění, jak tady obhajoba tvrdí, nebylo prokázáno. Poškozená měla roztrhané kalhotky a modřiny po těle, což nasvědčovalo zápasu,“ řekl předseda senátu Jiří Sovák.

Kamarádi přivolali sanitku a policii

Ke středečnímu soudu se dostavila i poškozená, která požádala o výpověď bez přítomnosti obžalovaného. „Když jsem vyšla z klubu De Noche a chtěla si zavolat taxík, tam mě najednou někdo uhodil. Pak si nic nepamatuji,“ popsala.

Vzpomíná si až na to, kdy ji obžalovaný škrtil. „Ležel nade mnou. Pak mi roztrhl kalhotky a vykonal na mě soulož. Prosila jsem ho, ať to nechá, ale on mi asi nerozuměl. Snažila jsem se bránit a kopala jsem ho, ale to se mu ještě více líbilo. Nemohla jsem ani křičet o pomoc, protože mě škrtil,“ pokračovala.

Pak podle svých slov odešla zpět před klub, kam za ní přiběhli její dva kamarádi. „Přivolali sanitku a policii. Když jsem druhý den přišla domů, bála jsem se vycházet bez doprovodu. Až po čtrnácti dnech jsem konečně mohla vyjít ven,“ zmínila dívka, která po události začala holdovat alkoholu.

Chtěla jsem se zabít, ale kvůli sestře jsem to neudělala

„Když jsem pila, tak jsem zapomněla na to, co se mi stalo. Pak jsem měla sebevražedné sklony a byla agresivní, chtěla jsem se zabít v autě, ale kvůli své sestře jsem to neudělala,“ uvedla.

Poškozené se po tomto incidentu vrátily vzpomínky na rok 2011, kdy už byla jednou znásilněna.

Ve středu přišly na řadu závěrečné řeči, kdy se obhájce Martyho snažil vyvrátit tvrzení obžaloby.

„Slečna má umělé nehty, které přesahují 2,5 centimetru, kdyby jí někdo ubližoval, tak myslím, že by o nějaký nehet obranou přišla, ale ona ne. Je nutné si ujasnit, zda se jednalo o znásilnění nebo ne. Ani z fotodokumentace není jasné, kde se měla událost odehrát. Poškozená nám ani nebyla schopná celou situaci popsat,“ podotkl obhájce.

Obžalovaný: Moje výchova a zásady mi takový čin nedovolují

Obžalovaný si na k závěrečné řeči připravil dopis, ve kterém mluvil o svém náboženství a rodině.

„Chtěl bych zmínit důvody, které dokazují, proč jsem tento zločin nespáchal. Jsem vzdálen od rodiny, což mi způsobuje bolest a tato situace způsobuje utrpení i mé rodině a blízkým, kteří mě milují. Se vší úctou, pane soudce, tento zločin jsem nespáchal. Dívka říká, že si nic nepamatuje. Myslím si, kdyby se jí taková věc stala, že by si to pamatovala. Žádám vás, pane soudce, abyste mě křivě neobvinili. Moje výchova a zásady mi takový čin nedovolují. Chci tady pracovat a založit rodinu,“ řekl.

Rozsudek je nepravomocný, Yosmel Richard Fernandéz Marty se na místě odvolal. Státní zástupce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou.