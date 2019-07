Čisté K. O., popsal svědek ránu pěstí, kterou muž v baru zabil vojáka

Obžaloba Hübnera viní z výtržnictví a ublížení na zdraví. Incident se odehrál 17. února okolo čtvrté hodiny ráno před diskotékou May v centru Trutnova.

„Bez zjevného důvodu fyzicky napadl poškozeného a úmyslně ho udeřil pěstí do obličeje a srazil ho tím na zem. Poškozený se hlavou udeřil o asfaltovou silnici. Obžalovaný mu způsobil podkožní krevní výron, akutní krvácení pleny mezi mozkovými polokoulemi či zlomeniny očnice, čelisti a nosních kůstek. Bezprostřední příčinou smrti byl otok mozku,“ stojí v obžalobě státního zástupce Milana Vacka.

Obžalovaný se hned v úvodu výpovědi přiznal, že muže pěstí udeřil. „Myslel jsem, že mě chce napadnout, a tak jsem jednal reflexivně. V žádném případě jsem neměl v úmyslu mu jakkoliv ublížit,“ řekl sedmatřicetiletý Hübner, který byl při tragické události v podmínce za výtržnictví a ublížení na zdraví. Podmínku měl až do března příštího roku.

Podle obžalovaného pěstní šarvátce předcházela provokace od jiného muže, který se prý před diskotékou do všech „navážel.“ Před návštěvou diskotéky se prá s kamarády stavil v nedaleké hospodě.

„Sešli jsem se tam asi okolo sedmé večer a byli jsme tam zhruba do půlnoci. Když jsme odcházeli, byli jsme v náladě. David měl pár piv a panáků, ale opilý jsme nebyli,“ vypověděl u pondělního líčení kamarád obžalovaného, který celé události přihlížel.

Do trutnovského klubu prý obžalovaný se svou partou dorazili chvilku po půlnoci. Domů se rozhodli odjet krátce před čtvrtou ráno. „S nikým jsme se tam nepohádali. Pili jsme tam skoro to samé jako v hospodě. Když jsme byli unavení, tak jsme se rozhodli odejít. Ještě než jsme si zavolali taxík, jsme si šli zakouřit,“ pokračoval svědek.

Ozvala se strašná rána

V době, kdy svědek volal taxík, se prý obžalovaný začal hádat s mladým mužem, který provokoval všechny okolo sebe. „Otočil jsem se a viděl jsem, jak mu dal facku otevřenou dlaní. David si šel k nám sundat kabát a asi se chtěl ještě rvát. Pak se vrátil k tomu klukovi, ale stoupl si mezi ně poškozený, kterému David jednu vrazil. Najednou se ozvala strašná rána, nic takového jsem ještě neslyšel. Poškozený pak ležel na zemi, měl pootevřené oči a začal chroptit,“ popsal incident.

Po krátké roztržce se ke zraněnému čtyřiačtyřicetiletému muži, který v té době sloužil jako četař Roty nemocniční podpory v Hradci Králové, seběhla asi desítka přihlížejících. Voják po sobě zanechal přítelkyni a malého syna. Družka nyní požaduje nemajetkovou újmu tři miliony korun.

„Byl to příslušník Agentury vojenského zdravotnictví. V době, kdy se čin stal, byl mimo výkon služby,“ uvedla mluvčí Agentury vojenského zdravotnictví Armády ČR Lada Ferkálová.

Už když poškozený ležel v kritickém stavu v nemocnici, jeho známí na sociálních sítích začali sbírat peníze pro jeho partnerku a desetiletého syna. Psali o vojákovi jako o svědomitém a zodpovědném člověku.

„Spousta z nás, co Jířu známe, jsme naštvaní a máme chuť něco udělat. Pojďme tedy něco udělat,“ žádali přátelé a rodina o finanční pomoc pro rodinu zemřelého.

Byla to souhra špatných náhod, říká svědek

Obžalovaný Hübner po incidentu podle svědků hned odešel. To potvrdil i taxikář, který na celou událost koukal z několika metrů. „Čekal jsem tam až mi někdo zavolá. Davida znám, už jsem ho párkrát vezl do Svobody nad Úpou,“ řekl taxikář.



Podle něj za vším stojí mladík, se kterým se s obžalovaný pošťuchoval, než mezi ně poškozený vstoupil.

„Ten kluk se chtěl prát, Davidovi pořád říkal: Tak pojď ty mr*ko. David mu na to dal normální facku, když v tom do toho vstoupil ten voják. Ten pronesl to samé, co ten kluk. David udělal dva kroky a dal mu pěstí. Voják šel dolů jak prkno, bylo to čisté KO,“ popsal muž, který má za to, že to vše byla souhra špatných náhod.

Poté prý obžalovaný ležícího muže jen překročil a odešel. Taxikář u soudu vypověděl, že z jeho pohledu šlo o útok poškozeného na obžalovaného, nikoliv naopak.

„Potom se tam vytvořil strašný chumel lidí. Poškozený měl pod hlavou koláč krve,“ podotkl. Podle dalšího svědka tekla poškozenému krev z nosu, očí i uší.

„Obžalovaný trpí škodlivým užíváním pití, avšak nejedná se o závislost. V době činu se nacházel ve stavu lehké až těžké opilosti. Obžalovaný trpí emoční nestabilitou a impulzivitou, avšak pro společnost není nebezpečný,“ zněly závěry soudních znalců.

Hlavní líčení bude pokračovat v srpnu, kdy budou vypovídat další svědci a znalci. Zřejmě padně i rozsudek.