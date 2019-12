Lékař za smrt dítěte nemůže, ale zfalšoval dokumentaci, řekl soud

Lékař dnes k soudu na vyhlášení rozsudku nepřišel, předem se omluvil. Verdikt si tak vyslechl pouze jeho advokát.

Podle soudkyně Blanky Šišové se podařilo jednoznačně prokázat pouze to, že Špenik v létě 2015 přepsal zdravotní dokumentaci pacientky.

Podle verdiktu například dodatečně dopsal, že během lékařské kontroly těhotné ženě doporučil hospitalizaci, ale ona odmítla.

„Obžalovaný se k tomuto jednání doznal. O vině není pochyb. Dopsání pasáží potvrdil znalec z oboru kriminalistiky a písmoznalectví i poškození manželé,“ uvedla Šišová při zdůvodnění rozsudku.

Za falšování dokumentace soud doktorovi vyměřil 2,5 roku podmíněně s odkladem na zkušební dobu 45 měsíců. Současně nesmí vykonávat lékařskou praxi po dobu pěti let. Ovšem tu už souzený několik let neprovozuje, před časem čtyřiašedesátiletý muž odešel do důchodu.

Rozsudek není pravomocný. Státní zastupitelství i obhájce si ponechali lhůtu na případné odvolání.

Gynekolog současně čelil obvinění z ublížení na zdraví z nedbalosti, jehož následkem bylo úmrtí plodu. Podle obžaloby pacientce mezi 28. a 32. týdnem těhotenství neposkytl dostatečnou zdravotní péči.

I přes její zhoršující se zdravotní stav – otoky, vysoký nárůst tělesné hmotnosti, což jsou některé příznaky preeklampsie, tedy vážného onemocnění, které ohrožuje na životě matku i nenarozené dítě, ji neodeslal na vyšetření do nemocnice.

Tam se pacientka dostala až ve chvíli, kdy se rapidně zhoršil její zdravotní stav a nenarozené dítě bylo již mrtvé. Za to lékaři hrozilo několikaleté vězení.

Podle soudkyně se ale nepodařilo prokázat souvislost mezi jeho jednáním a úmrtím nenarozeného dítěte.

Případem ještě bude zabývat Česká lékařská komora

„Přímou souvislost vyloučili fundovaní odborníci v posudcích a odborných vyjádřeních, které si soud vyžádal. Nemůžeme se od těchto vysoce odborných vyjádření odchýlit pouhými úvahami, které nemáme ničím podložené,“ zdůvodnila soudkyně.

Případem se tak má podle soudu zabývat Česká lékařská komora. Ta může lékaře potrestat důtkou, pokutou či vyloučením z lékařské komory.

„Státní zástupce se ve své právní kvalifikaci úplně zmýlil. Jiné rozhodnutí soudu jsem neočekával,“ odcházel od soudu spokojený obhájce lékaře Igor Piňos.

Se závěry soudu se naopak neztotožnil právní zástupce manželů. „S rozhodnutím o zproštění obžaloby z trestného činu ublížení na zdraví se neztotožňujeme, nicméně jako poškození nemáme právo odvolání proti rozhodnutí o vině, věc tedy nyní záleží na okresním státním zastupitelství v Lounech,“ uvedl Jan Cilínek.

Sdělil, že obsáhleji se bude moci vyjádřit po obdržení písemného rozhodnutí. Poškození po lékaři požadují finanční odškodnění v celkové výši 2,5 milionu korun.

„Výše této částky zohledňuje i duševní útrapy utrpěné v důsledku trestného činu, padělání zdravotní dokumentace, kdy byli poškození dlouhodobě vystaveni nepravdivému obvinění, že sami odmítli nabízenou hospitalizaci, tj. že za smrt plodu si mohou defacto sami,“ dodal Cilínek.

Okresní soud v Lounech otevřel případ úmrtí nenarozeného dítěte 27. března