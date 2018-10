Byla to chyba, komentoval právník úřadu přijetí peněz za pomoc s dotacemi

Nepatřili sice k hlavním postávám kauzy podvodů s evropskými dotacemi, nicméně podle obžaloby se na nich podíleli. A za to jim hrozí vězení.

Antonín Hajdušek byl právníkem odboru kontroly a plateb a Hana Strnadelová vedoucí odboru řízení projektů Regionálního operačního programu (ROP) Střední Morava, jež rozděloval peníze z Bruselu. I díky jejich přičinění šlo podle obžaloby 50 milionů korun nelegální cestou na výstavbu čtyř hotelů a penzionů ve Zlínském kraji.

Oba připustili, že jednali za hranou, ale tvrdí, že se jen snažili vyjít vstříc podnikatelům, kteří o peníze žádali a jsou také souzeni.

„Pracovníci měli hledat způsoby, jak má být dotace proplacena, ne důvody, aby proplacena nebyla. Měli jsme se chovat maximálně vstřícně,“ vypovídal Hajdušek, jenž pomáhal s podáním a kladným vyřízením žádostí.

„Uznávám, že jsem se ocitl za čarou toho, co by měl právník odboru kontroly dělat. Ve vztahu ke dvěma projektům jsem přijal finanční částku. Byla to chyba, je mi to líto,“ kál se.

Přiznal přijetí asi deseti tisíc korun, o čemž neinformoval nadřízené. Ke korespondenci se žadateli si zřídil nový osobní e-mail.

Úřednice: Pochybila jsem vůči etickému kodexu

V podobném duchu vypovídala i Strnadelová, jež se podle obžaloby trestného činu dopustila na mateřské dovolené.

„Byla jsem oslovena, jestli bych nechtěla pomoci některým žadatelům s vyplněním formulářů. Přijala jsem,“ řekla Strnadelová.

„Jsem ochotná přiznat, že jsem pochybila vůči etickému kodexu, kde je uvedeno, že nemám dělat činnosti, které mě obohatí,“ pokračovala.

Podle svých slov přijala odměnu 7 500 korun, kterou brala jako přilepšení k mateřské.

Vše podle spisu řídil vedoucí oddělení plateb úřadu regionální rady ROP Karel Holoubek, který požádal o výpomoc kolegy. Sám je obžalovaný, že vyinkasoval za nadstandardně vstřícný přístup kolem 100 tisíc korun.

„Jde o nepochopení aktivit a činností v rámci administrativy a zpracování. Nepopírám činnosti, které nastaly, ale jsou to dnes standardní činnosti dotačního managementu,“ hájil se u prvního líčení Holoubek.

„Vedou k tomu, aby byla dotace vyčerpána, a to oprávněně. Ne aby bylo podvodné vyplacení,“ doplnil (viz též Bylo to na hraně, přiznal muž obžalovaný z milionových dotačních podvodů).

Některé hotely policie zabavila

Hlavním zákazníkem byl podnikatel Jaroslav Šesták, jenž i s Holoubkovým přičiněním získal dotace na hotel a penzion Morava v Otrokovicích. U soudu odmítl vypovídat. Žádal ještě o peníze na hotel Formule ve stejném městě. Ty však nedostal, podle obžaloby proto, že neměl stavební povolení.

O dotace žádala firma Rainer CZ, v níž Šesták oficiálně nefiguruje.

„Vystupoval za společnost na základě generální plné moci,“ upřesnila žalobkyně Pavlína Nesvadbová.

„V rozporu se základními povinnostmi úředníka a etickým kodexem kontaktoval (Holoubek) Šestáka a nabídl mu, že jeho firmě pomůže získat dotaci,“ tvrdí.

Další dotace měla jít na přestavbu Měšťanského domu v Kroměříži, o což žádala firma Z-Fin podnikatele Jaromíra Vystrčila, jenž je také obžalovaný.

„Potřeboval jsem Holoubka. Agenda poskytování dotací, zvláště pak zadávání veřejných zakázek, je velmi složitá a za firmu jsem to dělal sám. Neměl jsem na to, abych na to někoho zaměstnával,“ vypovídal Vystrčil, který vlastní ještě hotel na Rusavě.

Další neoprávněná dotace šla podle žalobkyně na hotel Hit v Horní Bečvě, který patřil společnosti Michala Kozlovského. Ten už ho ale prodal a hotel se jmenuje jinak. Kozlovský je také mezi obžalovanými.

Policie zabavila hotely Šestáka a Vystrčila, obžalovaným hrozí až 12 let vězení. Trestné činnosti se podle státní zástupkyně dopouštěli mezi lety 2008 až 2015. Proces bude pokračovat příští týden.