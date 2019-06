Matka nechala kojence na zimě a odešla, pokus o vraždu soud neuznal

Žena podle obžaloby položila dítě v nedostatečném oblečení na promrzlou zem a dále se o ně nezajímala.

„Skutek tak, jak jej popsala obžaloba, se nepodařilo prokázat. Tedy nepodařilo se prokázat, že syna chtěla usmrtit. Avšak své dítě vystavila nebezpečí těžké újmy na zdraví či smrti, dopustila se tak opuštění dítěte,“ zdůvodnila verdikt předsedkyně senátu Hana Hrnčířová.

Verzi obhajoby o tom, že Hong. N. D. položila dítě na zem a ve skrytu čekala, až se jej někdo ujme, se podle rozsudku nepodařilo vyvrátit.

„Pokud by chtěla dítě usmrtit, mohla volit spoustu jiných způsobů, mohla ho odnést do lesa, dát do řeky, popelnice,“ uvedla soudkyně.

„Zcela záměrně si vybrala místo, které nebylo viditelné a běžně přístupné. I při nižší inteligenci si obžalovaná musela uvědomit, že odložení nedostatečně oblečeného kojence na chladný beton mohlo pro něj mít závažné následky,“ argumentovala v závěrečném návrhu státní zástupkyně Radka Miclíková.

Žalobkyně proto navrhla, aby soud mladou ženu uznal vinnou z pokusu o vraždu. Trest vzhledem k polehčujícím okolnostem žádala mimořádně pod spodní hranici sazby. Ta v tomto případě činí 15 až 20 let.

Dítě přežilo jen díky tomu, že jej náhodou našel třiatřicetiletý Filip Slovák. Kojenec ležel na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu v Čiklově ulici. Muž vzal dítě domů do tepla a zavolal na tísňovou linku. Policií za to byl později vyznamenán.

Nyní o odloženého chlapce pečuje jeho babička.

„Výpovědím uškodil překlad z vietnamštiny,“ tvrdí obhájce

„Nebylo prokázáno, že se stal trestný čin pokusu vraždy po předchozí úvaze tak, jak bylo žalováno,“ zdůraznil obhájce Robert Plicka. Prohlásil, že některé výpovědi přitěžující jeho klientce jsou důsledkem nepřesného překladu z vietnamštiny.

„Obžalovaná je nezkušená a naivní,“ sdělil také advokát. Podle něj si jeho mandantka nebyla vědoma, že by dítě mohla odložit například do babyboxu. V osudný den byla zoufalá.

„Dítě odložila, sledovala okolí, zda si ho někdo vezme, a teprve, když chlapečka odnesl svědek, z místa odešla,“ sdělil advokát.

Podle něj se jedná nanejvýš o trestný čin opuštění dítěte, matce za tento delikt hrozilo maximálně pět let. Vyšetřovatelé ženu podle tohoto paragrafu původně stíhali, později kvalifikaci s ohledem mimo jiné na znalecké posudky zpřísnili.

„Toho, co se stalo, mě mrzí. Omlouvám se. Byla jsem ve špatné situaci. Nevěděla jsem, co mám dělat. Proto jsem odložila dítě, věřila jsem, že ho někdo najde. Své dítě mám moc ráda. Přeji si, abych se k němu mohla vrátit a starat se o něj,“ uvedla obžalovaná.

Kojenec v keřích

Opustit dítě se mladá žena rozhodla podle obžaloby loni 19. února. „Kojence položila na promrzlou zem na ničím nekrytý beton na těžko přístupném a nepřehledném místě, od ostatního okolí krytém tújemi,“ popsala místo nálezu státní zástupkyně.

Chlapeček měl velké štěstí, že ho přibližně po deseti minutách shodou šťastných okolností nalezl muž, který tam parkoval auto. Chlapečka odnesl do tepla a hned zavolal záchranku. „Podíval jsem se tam náhodou. Je to tam jako v úzkém tunelu,“ popsal svědek okolnosti, za jakých odložené dítě nalezl.

Muž také zahlédl, jak od křoví odchází mladá žena asijského původu. „Odcházela nervózním stylem, neloudala se, šejdrem přecházela silnici, neohlížela se zpět,“ popsal také muž.

Náhoda podle expertů pomohla zabránit tragédii. „Při teplotě jeden stupeň nad nulou hrozilo podchlazení s fatálními následky v řádu desítek minut,“ upozornil soudní lékař Jiří Hladík. Podle něj mohlo dojít ke kolapsu plic batolete.

Okolnosti mohlo zhoršovat to, že dítě spalo. Expert zdůraznil, že takto malým dětem vážné zdravotní následky hrozí již při teplotě plus 15 stupňů.

Normálně je hodná

Hong N. D. loni v únoru z Nuslí odjela do Německa, kde pracovala v nehtovém studiu. Na severu Německa ji na podzim 2018 zatkla policie a na základě evropského zatykače obviněnou německá justice vydala zpět do Prahy.

„Neuvědomila jsem si, že dítě může zemřít,“ řekla při vyšetření psychiatrovi obžalovaná.

Sama vyrůstala částečně ve Vietnamu u babičky a u matky v Praze. Na obou místech měla problémy s útěky z domova. V Praze ji matka opakovaně hledala s pomocí policie. U soudu také zaznělo, že její biologický otec si v ČR odpykal devítiletý trest a poté byl vyhoštěn do Vietnamu.

„Normálně je hodná, ale na to, co říkám, moc neodpovídá,“ vypověděla mimo jiné u soudu matka obžalované. V rámci policejního vyšetřování zazněly však i temnější odpovědi. „Chci se dítěte zbavit,“ řekla prý obžalovaná. Tento výrok ale její matka před soudem nepotvrdila.