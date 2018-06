Plavčík stojí před soudem kvůli smrti chlapce v divoké řece, vinu odmítá

Obžalovaného tragická událost ze 3. září 2016 mrzí, ale necítí vinu.

Čtrnáctiletý hoch zemřel v sací rouře odtokového potrubí atrakce. Dostal se tam, když on a jeho tři kamarádi násilně odstranili mřížku kryjící vstup do potrubí. Proud jej pak vtáhl dovnitř a on se podle výsledků pitvy udusil.

„Obžalovaný se dostatečně nevěnoval jednání návštěvníků bazénu. Bylo to v rozporu s jeho pracovní smlouvou. Měl vykonávat dozor nad bezpečností návštěvníků,“ řekl státní zástupce Bedřich Skalický.

Příbuzní požadují po plavčíkovi 3,5 milionu korun

Obžalovanému plavčíkovi hrozí za přečin usmrcení z nedbalosti až šest let vězení. Příbuzní mrtvého hocha po něm požadují 3,5 milionu korun za nemajetkovou újmu.

Obžalovaný před soudem odmítl vypovídat. Dříve na policii ale řekl, že za tragédii nemůže.

„Mrzí mě, že se tu setkáváme v takové situaci. Událost si neustále v hlavě přehrávám, jestli jsem nepochybil, ale myslím, že jsem nepochybil,“ četla soudkyně výpověď obžalovaného.

Situaci v řece prý sledoval, střídal i úhly. Děti se podle něj v řece běžně škádlí, stojí na místě nebo se potápějí.

V osudný den vykázal jen děti, které si v řece hrály s míčem. Překvapilo jej až to, když jeden z návštěvníků vytáhl z vody tři kachličky. Plavčík pak při prohlídce našel poškozenou stěnu s odtokovým potrubím a částečně odkrytou mříží.

Místo bylo od jeho stanoviště vzdálené asi šest metrů. „Vidím ho jako flek. Pokud tam hoši stáli a potopili se, nevnímal jsem to jako riziko,“ zmínil obžalovaný.

Pátrání začalo po zhruba čtyřech hodinách

Po nálezu kachliček vyvedl s kolegou lidi z řeky a atrakci zavřeli. V tu dobu ale ještě netušil, že se v sací rouře nachází mrtvý hoch. Jeho kamarádi nic neřekli.

„Volali jsme na strojovnu. Přišel se na to podívat Petr a říkal, že otvor je miniaturní. Že by se jím nedostala ani krysa,“ vypověděl svědek, který byl v den tragédie vedoucím směny plavčíků. Problém se měl řešit v pondělí během plánované odstávky.

Pátrání po chlapci začalo po asi čtyřech hodinách. Měl stále věci v šatně. Ani policista, který hocha později v bazénu hledal, nevěnoval zprvu odtokovému potrubí pozornost.

„Kluci řekli, že si hráli na schovávanou a od té doby nemohou kamaráda najít. Jeden z kluků začal plakat, ale v tu chvíli to šlo stranou,“ uvedl policista.

S plavčíky prohledával bez úspěchu celý areál. Až později jeden z plavčíků upozornil na poškozenou mřížku sacího otvoru. Policista se potopil a uviděl nohy hocha. Pak vytrhl i mřížku.

„Velký odpor jsem při vytrhávání nepřekonával. Síťka mi přišla měkká. Na okraji byla uchycená jen malou částí, asi pěti centimetry,“ uvedl policista.

Tělo hocha nešlo vytáhnout

Tělo hocha nešlo vytáhnout. Zapotřebí bylo vypuštění vody. Hasiči pak museli odřezat trubky. Teprve pak tělo vyprostili.

Divoká řeka byla projektována v roce 1997, dostavěna rok nato. Opravou prošla v roce 2016. Podle čteného znaleckého posudku sice v té době ještě mřížka mohla odolat běžnému provoznímu zatížení, neodpovídala ale už normám a požadavkům na odolnost a bezpečnost roštnic sacích otvorů při cíleném destruktivním působení.

I z tohoto důvodu obhajoba požadovala zastavení trestního řízení. „Při opravě z roku 2016 nebyly dodrženy stavební normy, které měly být dodrženy,“ zmínil obhájce Jiří Dousek.

Poukazuje také na to, že plavčík nebyl dostatečně proškolen. „Z interní směrnice ministerstva školství vyplývá, že plavčík neměl kvalifikaci pro to, aby byl na stanovišti sám,“ upozornil obhájce.

Provozovatel bazénu obviněn nebyl. Policie pro podezření z neposkytnutí pomoci prošetřovala i kamarády. Trestní řízení ale bylo odloženo, chlapcům nebylo 15 let.

Čtrnáctiletému chlapci uspořádali loni jeho spoluhráči memoriál ve sportovní hale liberecké univerzity.

Kamarádi utonulého chlapce zapalovali po tragédii svíčky před libereckým bazénem: