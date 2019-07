Soud rehabilitoval dalšího z kamarádů, kteří v trabantu utíkali na Západ

Muž má po letech v ruce dokument, že jeho tehdejší zadržení nedaleko Chebu, věznění a vydání orgánům totalitního státu bylo nezákonné.

„Pro mého klienta zadržení a věznění v Československu nebylo to nejhorší. To přišlo teprve poté, co byl vydán do tehdejší Německé demokratické republiky, odkud utíkal. Na skutečnost, že nebyl souzen ani propuštěn na svobodu, ale předán totalitní moci, kde ho čekalo dlouhé věznění, by se nemělo zapomínat,“ řekl před soudem advokát Lubomír Müller, který Pietruschinskiho zastupuje.

Před soudem také zazněl celý příběh Pietruschinskiho a jeho dvou kamarádů, kteří se na dobrodružnou pouť přes hranice vydali spolu. Hlavním důvodem byla nemoc jednoho z nich, Jürgena Seiferta.

Chtěli pomoct nemocnému kamarádovi

Seifertovi v té době lékaři diagnostikovali rakovinu. Prognóza nebyla příznivá. Jürgen se však dočetl, že na jedné z amerických klinik by mu pomoci uměli.

Když nedostal povolení odejít legálně, rozhodl se, že zkusí utéct přes hranice. Jako nejjednodušší se mu zdála cesta přes Československo. Jeho dva přátelé Pietruschinski a Ernst šli s ním.

Volba padla na 7. listopad 1983. Přátelé chtěli hranice přejet v trabantu. Když ale viděli, že čeští pohraničníci všechny vozy důkladně kontrolují, zajeli do příkopu a rozprchli se na všechny strany. Plán byl jasný. Každý zkusí hranice překonat na vlastní pěst.

Nepodařilo se. Ernst a Pietruschinski byli zadrženi krátce poté, Seiferta při zatýkání vážně zranil služební pes. Trojici drželi čeští pohraničníci a policisté ve vězení až do 17. listopadu, kdy ji předali k potrestání do NDR.

Ernst a Pietruschinski už byli rehabilitováni, Seifert na výrok soudu čeká.