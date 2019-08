Hlavní líčení s celníky z Březinovy kauzy stojí, soudce dlouhodobě chybí

„Nepředpokládali jsme, že by byla věc přidělena jinému soudci. Nový soudce by musel zopakovat všechny úkony ve věci, které už byly udělány. A když by se zákonný soudce vrátil, dělal by zase všechno znovu,“ nastínil místopředseda zlínského okresního soudu David Kolumber.

„Pracovní neschopnost soudce Krinkeho je poměrně dlouhá, ale jevilo se rozumnější udělat to tímto způsobem, když už proběhla první hlavní líčení. Navíc jde o poměrně složitou věc, která obsahuje řadu svazků,“ doplnil.

Proces s celníky začal letos v dubnu, Krinke je kvůli zdravotním potížím mimo práci od května. Vrátit by se měl na konci září. Kauza by tak mohla být znovuprojednána ještě v letošním roce s tím, že by pokračovala v roce následujícím.

Tři celníci - Petr Bor, Zdeněk Kolínek a Ladislav Smolík - v letech 2009 až 2012 dohlíželi na denaturaci potravinářského lihu v hrobické firmě Morávia-Chem, kterou ovládal Březina. Podle obžaloby to však dělali laxně, takže šéf lihové mafie mohl přes 23 milionů litrů potravinářského lihu denaturovat jen fiktivně a použít ho například na výrobu tvrdého alkoholu, čímž stát připravil o miliardy korun.

Podle žalobce celníci kontrolu zanedbali a neodebrali vzorky lihu před a po denaturaci ve 158 případech, za což jim hrozí tři roky vězení. Obžalovaní vinu odmítají s tím, že vzorky lihu nemuseli odebírat.

Chybu vidí v systému kontrol. Až po odhalení Březinovy lihové mafie musejí být celníci u toho, když je líh přivážen k denaturaci a čerpán do nádrží.

Před soudem mohou skončit ještě další tři celníci, kteří měli Březinovi dávat informace o tom, kdy do Morávia-Chemu přijedou kontroly, a také se podílet na podvodných denaturacích.

„Vyšetřování případu se chýlí ke konci, na podzim by mohlo být ukončeno,“ nastínil žalobce Petr Šereda z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, které tento případ řeší.