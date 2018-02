Soňa Červená vystoupí s chodítkem. K hraběnce to úplně patří, směje se

Úraz si způsobila na konci ledna při pádu ve vlaku.

„Když jsem se zranila, myslela jsem jenom na to, co se asi tak stane. Jestli tady v divadle někoho zklamu, jestli budu moct vystoupit. A řekla jsem si: Já musím! Mám pevnou vůli a jsem disciplinovaná,“ prohlásila ve čtvrtek při zkoušce v Mahenově divadle dvaadevadesátiletá mezzosopranistka.

Na sobotní premiéru se těší. I přes své bohaté zkušenosti ale musí počítat s trémou.

„Mám ji vždycky, ale to je dobře, protože to je taková blahodárná tréma, která mě neničí, ale vynese snad až tam, kam bych chtěla,“ prozradila Soňa Červená s tím, že je vděčná za to, že ji brněnské Národní divadlo znovu povolalo a může opět stát na jeho jevišti.

„Je to úžasný zážitek. Představte si, že po šedesáti letech stojím znovu na této scéně, to je přece úžasné,“ podotkla.

Přestože teprve před necelými třemi týdny absolvovala operaci a stále rehabilituje, režisér hry a zároveň ředitel divadla Martin Glaser inscenaci upravovat nemusel.

„Jenom mám krásné elegantní chodítko. A řekla bych, že k té staré hraběnce to úplně patří. Myslím, že tohle všechno zachrání. Ne já, ale právě to chodítko,“ uzavřela Červená se smíchem.

V Pikové dámě se představí už podruhé. V roce 1953 si totiž v brněnském Státním divadle ve stejné opeře zahrála roli Pavlíny.

Všechna představení jsou vyprodaná

Opera Petra Iljiče Čajkovského sleduje osud mladého carského důstojníka Heřmana, jenž touží po tajemství tří karet – trojky, sedmy a esa, které vždy vyhrávají. Tajemství zná právě hraběnka.

Glaser operu inscenuje jako vzpomínky člověka, jenž překročil hranici šílenství a zpětně pohlíží na svůj život.

Klíčovou postavu hraběnky ztvární tři představitelky, které budou na jevišti spolu.

„Prostá metafora, že nositelku tajemství tří karet Heřman vnímá jako trojhlavou saň, mně přišla velice zajímavá,“ vysvětlil Martin Glaser.

Soňa Červená propůjčí svůj hlas duchu hraběnky, jež propojuje Heřmana se záhrobím. Tu reálnou v přítomném čase představuje Jitka Zerhauová a jako mladá hraběnka vystoupí Veronika Hajnová Fialová.

Představení v Mahenově divadle do dubna čeká pět repríz. Všechny jsou už vyprodané. Autoři inscenace varují před stroboskopickými efekty během opery, které vyvolává rychlé střídání světel a tmy.