Someliér vyrábí trvanlivé parfémy s vůní vína, testuje je na přítelkyni

V prodeji už má Traminer Tones s vůní meruňky, maliny, anglické růže, vodní orchideje a vanilky. Ideální však spíše na podzim a zimu. „Nečekal jsem, že mi legislativa zabere tolik času, parfém jsem chtěl uvést na trh na podzim, ale povedlo se to až nedávno. Je to vůně hřejivá a kořenitá,“ popisuje Vajčner.

Nyní zaregistroval další parfém, tentokrát inspirovaný muškátem. Jde tedy o svěží, letní parfém vonící po citrusech. Už jen čeká, až přijdou flakony a vonné esence, za měsíc má být parfém na trhu.

Tyto dvě odrůdy si vybral proto, že jsou typické. „Pro člověka, který se až tak nevyzná ve vínech, jsou to jedny z prvních odrůd, které začne poznávat, protože jsou hodně aromatické,“ vysvětluje podnikatel.

Není to přitom tak, že by do parfémů přidával extrakt z vína. Používá ale vonné esence typické pro dané odrůdy. „Třeba v tramínu je charakteristicky cítit růže, kořenité tóny, meruňka. Takže podle toho, co je ve vínu, vyberu esence a z těch vyrobím parfém,“ zjednodušuje.

Esence tvoří čtvrtinu, zbytek doplňuje alkohol. Pro srovnání – běžné toaletní vody mají esencí maximálně deset procent. „Takže jde skutečně o parfém s cílem na kvalitu, aby dlouho vydržel,“ tvrdí Vajčner.

První spojování esencí testuje na přítelkyni a jejích kamarádkách. Co se líbí, míří do další fáze. Parfém „zraje“, po nějaké době voní trochu jinak. Až dva měsíce trvá registrace receptury a pak už se jen míchá v laboratoři vinařské firmy Znovín Znojmo.

Nevšední nabídku mohou zájemci otestovat při prohlídkách města spojených s degustacemi, které Vajčner organizuje jako someliér. „Chci udělat také ryzlink nebo veltlín pro pány,“ slibuje Vajčner, jenž parfémy, které jsou k dostání v prodejně Znovínu, vyrábí pod značkou Martin Fox. V plánu je však také e-shop. Padesátimililitrový flakonek vyjde na 600 korun.