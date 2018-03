Přesluhující sokolovna v Hradci Králové půjde k zemi, nahradí ji nová

Dřevěná budova je vetchá už od pohledu, v oknech jsou buď mnoho desetiletí neprané záclony, nebo pletivo, uvnitř maličké šatny, nevelká vyparketovaná tělocvična s pódiem a vlezlá zima. Po bourání se sem nastěhuje stavební firma, která tu do konce příštího roku s náklady do 50 milionů korun vybuduje novou sportovní halu.

Současná stavba se otevřela krátce po „vítězném únoru“ 1948 a původně měla stát jen deset let.

„To je pravda. Pak ale přišel statik, který se vyjádřil, že hala je ještě v pořádku. Kdyby však nyní nedošlo k stavbě nové tělocvičny, mohlo by to dopadnout špatně,“ říká Dana Kubínová, starostka TJ Sokol Pouchov, „ale dokud se nekopne do země, neuvěřím. Naše snaha o novou halu trvala už hodně dlouho, několikrát jsme měli i naději, ale vždy zhasla.“

Sokolům s jejich „ratejnou“ došla trpělivost v roce 2000. Tehdy se chtěli s pomocí evropských grantů pustit buď do její rekonstrukce, nebo rovnou do nové stavby. Existoval dokonce i projekt, avšak naděje dvakrát ztroskotala na negativním stanovisku vlastnice sousedního pozemku.

„Vybíráme pouze minimální příspěvky, které pokryjí jen energie, a proto jsme si nemohli dovolit jít do úvěru. Jedinou naší nadějí se postupem času stalo město,“ pokračuje Kubínová.

Jednání nakonec dopadlo úspěšně a sokolové v roce 2016 podepsali s hradeckou radnicí smlouvu.

„Město bude žádat o dotaci z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Uvidíme, jestli ji dostaneme, ale jsme rozhodnuti tu halu postavit i bez dotace,“ říká hradecký primátor Zdeněk Fink (HDK). Tělocvičná jednota sice bude mít přednostní právo užívání, ale protože to bude městská tělocvična, bude sloužit i školám.

Bude to prospěšná změna, protože nyní se hlavně zastřešená veranda stala útočištěm bezdomovců. Podle místních by bylo jen otázkou krátkého času, než by dřevěný objekt podpálili.

„Tu kameru tu máme kvůli nim. Uhnízdili se tady a potýkáme se s nimi skoro denně,“ stěžuje si starostka. V tělocvičně svádí boj s ledovým průvanem plynový zářič, avšak pro cvičence je daleko účinnější teplé oblečení nebo pohyb.

Protože stávající tělocvična má kromě mnoha jiných záporů zcela nedostatečnou kapacitu, nová bude větší, aby se do ní vešly třeba dva volejbalové kurty. Zázemí tu však budou mít i basketbalisté nebo badmintonisté.

„Samozřejmostí bude i mnohem lepší zázemí. Vchod do ní by měl být z druhé strany a k hale bude patřit také parkoviště pro 23 aut,“ popisuje Kubínová.

Stavba nové tělocvičny by se venkovních kurtů a sportovišť měla dotknout jen minimálně. Jedinou výjimkou by mohl být dětský koutek. Protože v okolí není o dětská hřiště nouze, je možné, že se rozšíří zdejší softbalové hřiště, v celém Hradci Králové jediné.

Sokol Pouchov má 354 aktivních sportovců, hrdí jsou hlavně na volejbal, basketbal, softbal či badminton, oddíl však vychoval i dva mistry světa ve footbagu, tedy ve hře s míčem zvaným hakisák.

„Tradiční je volejbal, stejná parta se tu drží už přes 30 let, a zcela výjimečný je softbal. Protože kapacita stávající tělocvičny je nedostatečná, někteří chodí cvičit do škol či do věkošského centra postižených. Když budeme všichni na jednom místě, mohlo by dojít i k nárůstu naší členské základny,“ míní Kubínová.