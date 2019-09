V sokolovském zámku vystaví vzácné šperky, chrání je pancéřové sklo

Balíček s drahocennými šperky se podařilo najít v roce 1994 při stavbě kanalizace nedaleko zámku, konkrétně u objektu myslivny, kde dnes sídlí ředitelství muzea.

„V době nálezu nebyly šperky v dobrém stavu. Roky pod zemí se na nich podepsaly, bylo nutné je nákladně zrestaurovat. Ale stálo to za to. Nyní je návštěvníci uvidí v původní kráse,“ říká ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.

Muzeum pátralo po původu klenotů, ale nepodařilo se je zcela přesně zařadit. „S největší pravděpodobností patřily někomu z okruhu rodiny Nosticů, která tehdy zámek držela. Svědčí o tom erb vyrytý na hodinkách, který patří rodu Cappy. Jeho členové byli s majiteli zámku vzdáleně spřízněni,“ vysvětluje Rund.

Podle jeho slov byl poklad vystaven zatím jen dvakrát. V devadesátých letech jej měli lidé možnost vidět krátce po zrestaurování, podruhé v roce 2013.

Nyní bude mimořádně vystaven v expozici, která se slavnostně otevře v sobotu. Šperky, jejichž hodnota se odhaduje na několik milionů korun, bude ve speciálních vitrínách chránit pancéřové sklo.

„Bohužel nás ale trápí zbytková vlhkost ve sklepení zámku, která zatím znemožňuje stálé vystavení šperků. Předpokládáme, že poklad nastálo zpřístupníme až od dubna příštího roku,“ doufá Rund.

Ještě zajímavější je podle jeho slov samotné podzemí, kde se ukrývá nejstarší historie města Sokolov.

„Letos slavíme 740 let od první písemné zmínky v roce 1279. Ale už v roce 1250 údajně na těchto místech stál vodní hrad neboli blatná tvrz. My nyní zpřístupníme jeho základy. V podzemí jsou i další zajímavosti. Pozůstatky prádelny a příležitostné koupelny, nápisy vězňů nebo základy jednoho z padacích mostů, které do zámku vedly. Unikátní jsou i dvě historické střílny,“ doplňuje Rund.

Vzkaz z minulosti. Zoufalí vězni škrábali na zdi