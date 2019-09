Na sociální služby rozdělí Ústecký kraj 97 milionů, dál chybí 283 milionů

„Všechny žádosti byly téměř na 380 milionů korun. Tím, že jsme bohužel mohli rozdělit jen 97,1 milionu, reálně v kraji chybí 283 milionů korun pro sociální služby,“ řekl na pondělním jednání zastupitelů krajský radní Miroslav Andrt (ČSSD).

Provoz sociálních služeb v kraji stojí ročně 4,3 miliardy korun. Mzdy z toho tvoří 3,2 miliardy. Na letošní rok Ústecký kraj požadoval na podporu sociálních služeb 1,933 miliardy korun. Ze státního rozpočtu dostal pouze 1,5 miliardy korun.

„V té chvíli chybělo 465 milionů korun k dofinancování služeb a toto číslo nereflektovalo (prosincové) navýšení mzdových tarifů v sociálních službách,“ uvedl Andrt.

Kraje tak žádaly o další dvě miliardy korun na sociální služby, nakonec dostaly k přerozdělení miliardu korun. „Pokud bychom rozdělovali ze dvou miliard, měli bychom 194 milionů pro Ústecký kraj, takto je to pouze 97 milionů,“ dodal Andrt.

Kraj bude snažit získat další prostředky a služby dofinancovat

Ani podle hejtmana Oldřicha Bubeníčka (KSČM) peníze zdaleka nestačí na to, aby byly pokryty mzdy všech sociálních služeb do konce roku. Slíbil však, že se kraj bude snažit získat další prostředky a sociální služby dofinancovat.

Nyní tak bude na jednotlivých poskytovatelích zejména pobytových služeb, jako jsou například domovy pro seniory, azylové domy, domy se zvláštním režimem pro osoby s demencí či chráněného bydlení, aby jednali se svým zřizovatelem, jak propad financí dorovnat.

„Předpokládám, že se obrátí na města a obce a budou jednat, zda je možné služby dofinancovat. Některé organizace už zareagovaly a ponížily některé úvazky, omezily rozsah svých služeb,“ přiblížil situaci Andrt.

Tyto indicie už máme, víme, že někdo omezil provozní hodiny na poradenských centrech, někdo službu z některých míst stáhl,“ dodal Andrt.

S menším přísunem peněz se potýká například roudnická organizace Naděje, která se stará o lidi bez domova.

Další krácení by nás položilo, říká šéf azylového domu

„Příspěvky na menší azylové domy, jako je ten náš, se trochu krátí. Omezovat služby nebo rušit místa či snižovat platy zatím nemusíme,“ upozornil vedoucí azylového domu Naděje Josef Průša.

V jiných službách, které nabízíme, peníze zatím jsou a je možné z nich některé výdaje pokrýt. Pokud by se však podobná situace opakovala i další roky, bylo by to už likvidační,“ doplnil Průša.

Financování sociálních služeb prostřednictvím krajských rozpočtů funguje od roku 2015. Každý rok se situace s nedostatkem peněz opakuje. V roce 2016 to bylo 308 milionů, předloni 593 a loni 894 milionů korun.

Ústecký kraj má ještě pro letošní rok v rezervě 40 milionů korun.

Kraj bude prioritně řešit situaci jím zřizovaných organizací

„Prioritně chceme díky nim řešit situaci krajem zřizovaných organizací. Myslím ale, že pokud někomu bude reálně hrozit omezení provozu nebo nebude mít na platy, je to na dalším jednání,“ slíbil Andrt.

Už nyní je z žádostí jednotlivých organizací jasné, že příští rok bude požadovaná částka všech krajů 25 miliard korun.

„V rozpočtu je na to alokováno necelých 17 miliard. S bídou nám to zaplatí 75 procent nárokových peněz. V případě našeho kraje bude propad ve výši 450 milionů,“ poznamenal Andrt.

„Apeluji na zřizovatele jednotlivých organizací, aby se pokusili poskytovatelům sociálních služeb pomoci. My se budeme snažit dorovnat nároky příspěvkových organizací Ústeckého kraje,“ dodal Andrt.

Propad financí tak zřejmě bude ještě větší než letos. „Nedovedu si představit, jak vláda bude řešit sociální služby. V tomto rozsahu není možné, aby v budoucnu všechny služby v kraji při takto omezeném financování fungovaly,“ varoval hejtman kraje, který chce na řadu služeb čerpat dotace z EU.