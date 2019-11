Sociální služby kvůli chybám musely vracet miliony, kraj odvolal ředitele

„Šlo o špatné řízení a vedení organizace,“ konstatoval hejtman Jiří Čunek. „Během jednoho roku došlo ke třem pochybením, která jsme průběžně řešili, ale po tom posledním jsme se v krajské radě shodli, že pan ředitel nemůže tuto organizaci dál vést.“

Vajdík připustil pochybení pouze částečně. Nesrovnalost podle něj vznikla při kolektivním vyjednávání v roce 2017, kdy odbory požadovaly tři takzvané sick days pro zaměstnance.

„Pro nás to bylo velmi rizikové řešení, protože bychom nebyli schopni postavit směny, pokud by je na pracovišti využilo zároveň větší množství lidí. Pak přišla právnička odborů s nápadem, abychom namísto sick days přidali zaměstnancům jeden den dovolené. Uvěřil jsem jejímu výkladu,“ uvedl Vajdík pro ČTK.

„Problém je v tom, že příspěvková organizace, která čerpá státní dotaci na zajištění služeb, nemá právo dát zaměstnancům jeden den dovolené navíc,“ doplnil.

Sociální služby Uherské Hradiště provozují v celém okrese 25 zařízení různého typu, mimo jiné čtyři domovy seniorů, dva domovy se zvláštním režimem, deset domovů pro lidi se zdravotním postižením, čtyři chráněná bydlení a také sociálně terapeutickou dílnu.

Jsou největší příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Vajdík ji řídil déle než sedm let. Patřilo pod něj více než 800 zaměstnanců a organizace se dohromady starala o zhruba 1300 klientů.

Na pochybení ukázala kontrola v sociálních službách. „Zjistilo se, že organizace porušila zákoník práce a to znamená, že z osobních nákladů, tedy peněz určených na platy, musí zpět odvést 1,3 milionu korun,“ konstatoval Čunek.

Hejtman: Chybu může udělat každý, ale tři tolerovat nejde

Uherskohradišťské sociální služby také musejí vrátit dvě dotace, vždy v hodnotě 2,5 milionu korun. Jednu částku je potřeba vrátit státu, druhou Zlínskému kraji.

„Jednou to byly peníze, které se musely vrátit na ministerstvo (práce a sociálních věcí), to znamená bohužel se nepoužily v kraji pro naše potřebné, tedy sociálně potřebné nemocné lidi. A jednou to byla dotace, kterou musely vrátit kraji. Bylo tam podobné pochybení,“ poznamenal Čunek.

Vajdík uvedl, že organizace přestavovala jeden pavilon domova v Nezdenicích na zvláštní režim pro lidi s demencí.

„Po dobu prací se snížil faktický počet ubytovaných seniorů. Měli jsme dohodu s úředníky, že po tu dobu nebudeme snižovat kapacitu. Ex post to bylo vyhodnoceno tak, že jsme pochybili. Že jsme nepožádali o snížení kapacity na dobu, co tam probíhají stavební práce. V tomto případě ale dotační podmínky nebo zákonné normy organizace neporušila,“ řekl Vajdík.

„Jestli to byla čistě chyba pana ředitele, nebo chyby podřízených, které nedokázal uřídit, to nevíme,“ poznamenal hejtman. „Poprvé jsme mu dali šanci, protože chybu může udělat každý. Ale tři pochybení tolerovat nelze.“

Jestli bude muset škodu nahradit Vajdík, není zatím jasné. Zlínský kraj v nejbližší době vypíše výběrové řízení na obsazení uvolněného místa.