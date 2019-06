Prémie nebudou. Sociálním službám v Hradeckém kraji chybí sto milionů

Od nového roku dostali díky nařízení vlády přidáno, zároveň však musejí pracovníci domova pro seniory v Černožicích u Hradce Králové oželet pravidelné letní prémie, které každoročně dostávali před obdobím dovolených.

Šetří se i jinde. Domov přestal investovat, opravuje jen to nejnutnější a na některých směnách nastupuje méně zaměstnanců, než by bylo potřeba.

Jde o důsledky situace, kdy vláda sice zvedla platy ve veřejných sociálních službách, ale neposlala na jejich vyplacení peníze. V Černožicích tak letos chybí v rozpočtu téměř tři miliony korun.

„Od začátku roku šetříme a nekupujeme vůbec nic. Hledáme balanc, abychom poskytovali kvalitní službu a obsadili směny. Naší největší položkou jsou právě platy. Máme proto problém, když je někdo nemocný, na dovolené nebo doma s dítětem,“ přiznává Martin Scháněl, ředitel Domova důchodců Černožice, který zřizuje kraj.

„Nemáme tolik zaměstnanců, abychom ho mohli nahradit. Na přesčasy peníze také nejsou. Proto nemůžeme obsadit směny tak, jak je potřeba. Vím, že někde by měli být tři lidé, ale mohu tam dát jen dva, což je špatně,“ říká ředitel Scháněl.

V podobné situaci jsou i Sociální služby města Jičína, které provozují kromě domova pro seniory také noclehárnu, chráněné bydlení, denní stacionář a pečovatelskou službu. V platbách od státu letos evidují výpadek dva miliony korun. Omezit služby se nechystají, věří, že chybějící peníze se nakonec najdou. S těmi současnými vyjdou zhruba do října.

„Máme 90 zaměstnanců a každý měsíc musíme peníze fyzicky vyplatit. Když nebudou, nebude služba. Ještě nás čeká jedno kolo krajských dotací a pak uvidíme. Pokud finance nepošle stát, bude je muset zaplatit kraj nebo město ze svého rozpočtu,“ věří ve šťastný konec ředitel Tomáš Kolátor.

Chybí přes 100 milionů. Stát slíbil polovinu, další se hledá

Kraj už vyčíslil, že v letošním roce kvůli navýšení tarifních platů a příspěvků za směnnost bude poskytovatelům sociálních služeb v regionu chybět téměř 100 milionů korun. Kraje kritizují to, že zvýšení platů schválila vláda, ale nevyčlenila na to finance.

Dohromady kraje chtěly dvě miliardy korun, ale vláda v pondělí schválila navýšení plateb jen o miliardu. Pro hradecký kraj to znamená, že dostane zhruba 50 milionů korun. Dalších 50 musí najít jinde.

„Velmi těžko budu přesvědčovat kolegy, aby z krajských peněz dofinancovali něco, co způsobil stát,“ zlobí se náměstek hejtmana pro sociální oblast Vladimír Derner (KDU-ČSL).

Jeho stranický kolega, bývalý vicepremiér Pavel Bělobrádek v pondělí na krajském zastupitelstvu prosadil, aby kraj prostřednictvím Asociace krajů ČR tlačil na vládu, ať pošle i chybějící druhou miliardu korun.

Vláda sice tvrdí, že kraje mohou nově čerpat z evropských peněz na sociální služby až 1,5 miliardy, jenže program je určený na tři následující roky a nemá krýt mzdy, ale takzvané individuální projekty

Na ty však kraj až dosud peníze čerpal a právě ukončení Operačního programu zaměstnanost způsobilo v letošním roce propad financování sociálních služeb v regionu o dalších 40 milionů korun.

Budeme se muset složit, odhaduje krajský radní

„Evropské peníze lze použít jen na velmi omezený počet sociálních služeb, bez nichž by se kraj i obešel,“ upozorňuje Derner, že vládní návrh využít evropské fondy na mzdy není uskutečnitelný.

Kraj zatím neví, kde chybějících 50 milionů korun vezme. V rezervě má jen 27 milionů. Chce proto oslovit města i samotné organizace, aby hledaly úspory. „Budeme to muset řešit ve všech možných směrech. Podělit se o to s obcemi, něco budou muset uspořit i poskytovatelé,“ odhaduje Derner.

„Samozřejmě je v tom nenecháme. Budeme muset nějaké finance uvolnit, ale půjde to na úkor investic do silnic nebo do oprav škol,“ přiznává radní pro finance kraje Rudolf Cogan (STAN).

Veřejné služby zvedly platy, neziskovky přicházejí o pracovníky

Nedostatek financí se týká hlavně veřejných sociálních služeb, které zřizují města a kraj. Ty musely podle nařízení vlády od ledna zvednout platy o 7 procent.

Do potíží se však dostaly i další organizace. Například hradecká oblastní charita zatím neví, zda jí letos finance budou stačit. „Pečovatelskou službu nebo azylový dům pro muže zatím nemáme finančně zajištěné. Budeme žádat o doplatky a není jisté, že dostaneme celou částku,“ říká její ředitel Vojtěch Šůstek.

Charita se potýká i s dalším problémem. Protože si nemůže dovolit zvyšovat mzdy stejně jako veřejné organizace, odcházejí jí pracovníci. To je problém i rychnovské neziskovky Pferda.

„Naši pracovníci by měli rádi stejné peníze jako lidé v krajských zařízeních. My si však netroufneme jim přidat, protože nevíme, zda na to příští rok budeme mít,“ dodává ředitelka Jana Křížová.