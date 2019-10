Kdo nabídne víc, bydlí. Sokolov přidělí byty seniorům obálkovou metodou

„Je to tady krásné. Jsem překvapená, co tady město dokázalo,“ rozplývala se nad hotovým dílem Eva Bartušková ze Sokolova. Vážně uvažuje o tom, že bude o jeden z nových bytů usilovat. Dokonce už si při prohlídce vybrala ten, který jí vyhovuje. „Líbí se mi malý krajní byt s balkonem,“ prozradila.



Ještě než se nastěhuje do vysněného, čeká Evu Bartuškovou i ostatní zájemce proces licitace. Radnice totiž bude 17 nových bytů přidělovat na základě takzvané obálkové metody. Zjednodušeně řečeno: kdo nabídne víc, ten bydlí. „Základ je 95 korun za metr čtvereční,“ upřesnila starostka Sokolova Renata Oulehlová. Nájemní bydlení je určené pro lidi starší 60 let. Přihlášky mohou zájemci posílat na radnici od 1. do 27. listopadu.

Novému oplocenému areálu, který stojí v Gagarinově ulici v samém srdci Sokolova, se říká Florida. „Doufáme, že se areál promění v oázu klidu. Stejně jako americká Florida,“ vysvětlila neoficiální pojmenování starostka.

Město za necelý rok upravilo větší část objektu bývalých chráněných dílen. „Budova nám skoro padala na hlavu,“ popsala její stav před opravou starostka Oulehlová. Nové byty jsou v konfiguracích 2 + 1 a 1 + 1. Všechny jsou plně bezbariérové. „Jejich výměra je od 35 do 53 metrů čtverečních,“ upřesnil mluvčí radnice Vladimír Meluzín. Náklady na rekonstrukci dosáhly částky 34 milionů korun. Město ji hradilo z rozpočtu.

Co bude s chráněnými dílnami, které zatím fungují v doposud nezrekonstruovaném objektu areálu Florida, zatím není jasné. Radnice hledá lepší prostory. „Především bezbariérové,“ podotkl místostarosta Sokolova Jan Picka. Až se poslední objekt uvolní, má město v plánu jej rovněž zrekonstruovat. „Myšlenkou, kterou zvažujeme, je vybudovat zde naopak velkometrážní byty,“ doplnil místostarosta Picka.

Sokolov se stává městem seniorům zaslíbeným. Týká se jich i ambiciózní projekt radnice na výstavbu domova se zvláštním určením, který ponese jméno Čtyřka. Vzniká totiž v místě, kde stávala 4. základní škola. Stavba je suverénně největší investicí města za poslední roky. Radnici vyjde na více než 150 milionů korun. I tyto prostředky uhradí město ze svého. Pro letošní rok je na práce vyčleněných 50 milionů. „Ale i kdyby se dodavateli podařilo postavit objekt za měsíc, jsme schopni to zaplatit,“ zdůraznila Oulehlová.

„V letošním roce se chceme dostat ze zakládání stavby na úroveň prvního nadzemního podlaží,“ uvedl Pavel Kapic, zástupce ředitele stavební divize dodavatelské firmy Algon. Do léta příštího roku by měla podle něj stát hrubá stavba. Finále je naplánované na konec ledna roku 2021.

Po dokončení stavby chce sokolovská radnice jednat s krajem o zařazení domova do takzvaného systému dotovaných lůžek. Těch bude v zařízení 61, většina v jednolůžkových pokojích. Pouze deset bude dvoulůžkových, buď pro manželské páry, nebo pro seniory, kteří jednoduše nechtějí být sami.