Socha Nejedlého zůstává. Jako „zneklidňující osten“, schválili zastupitelé

Po roce 1989 socha litomyšlského rodáka, literárního historika, ale i zarytého komunisty Zdeňka Nejedlého zůstala před tamní školou stát i díky tomu, že město k ní přidalo vysvětlující text. Podle něho Nejedlý rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu...

Jenže ne všichni soudí, že to je dobré řešení. Před dvěma roky na krk sochy Zdeňka Nejedlého někdo pověsil přes noc oprátku.

Nejedlý byl sice autor mnoha pozoruhodných monografií, propagátor řady osobností obyvatelům Litomyšle obzvlášť blízkých - Smetany, Jiráska i Němcové, ale zároveň i nekritický obdivovatel SSSR, Stalina, servilní schvalovatel vražd a ministr školství v nejsmutnější éře československé totality.

Město proto znovu zvažovalo, zda sochu neodstraní, nebo nějakým způsobem nezacloní. Loni se radnice sochu rozhodla doplnit o dílo, které by více poukázalo na rozporuplnost a komplikovanost jeho osoby, nicméně již po prvním kole soutěž zrušila.

Zastupitelé nakonec v září zvolili řešení, které současný stav nezmění. Schválili k tabulce doplňující text. „Vysvětlili jsme vysvětlující cedulku,“ říká s nadsázkou starosta Litomyšle Daniel Brýdl (Generace 89) s tím, že šlo o reakci na loňskou úspěšnou výstavu o Nejedlém u příležitosti 140 let od jeho narození.

„Text nám přišel rozumný, v zastupitelstvu nebyl problém to odhlasovat, je to spíše zpráva pro historiky, jak to mají vnímat,“ řekl Brýdl.

Socha Nejedlého Autorem pomníku Zdeňka Nejedlého před Základní školou v Zámecké ulici v Litomyšli je sochař Jan Hána. Zdeněk Nejedlý (1878 - 1962) se narodil v Litomyšli, byl to historik, muzikolog, literární historik, komunistický politik a poválečný ministr školství. Město chtělo pomník po roce 1989 zbořit, ale upustilo od toho s tím, že bourání pomníků bylo spojené s totalitními režimy, a sochu opatřilo doplňujícím nápisem. Od té doby se město pře, zda toto řešení stačí.



U sochy je nyní text, který řada lidí obdivuje, nicméně prý svádí k mylné interpretaci: „Odmítám ty, kdož se rozhodli pro oslavu člověka, stejně jako ty, kdož se rozhodli jej tupit, mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úzkostech hledají. B. Pascal“; s dovětkem: „Zdeněk Nejedlý rozmnožil i poškodil kulturu českou, přinesl poctu i úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré, zavrhuje špatné jeho skutky.“

Podle historiků je textem vyjádřen nesouhlas s oslavováním lidí například vytvářením pomníků, ale i jejich jednostranným nekritickým odsuzováním.

„Text rozhodně nemá ani částečně obhajovat existenci oslavné sochy či být kompromisem,“ píše se v prohlášení, podle něhož socha Nejedlého v Litomyšli zůstává na svém původním místě „jako svébytná historická stopa sloužící nadále nikoliv k oslavě zobrazované osoby, ale jako zneklidňující osten a varování...“

Debaty o soše komunisty před základní školou pravděpodobně neskončily. „Pořád to v sobě neseme jako téma, ale že bychom nyní řekli, že socha půjde pryč, nebo něco se tam udělá, tak to ne,“ uvedl místostarosta Litomyšle Radomil Kašpar (KDU-ČSL).

A tak případ Nejedlý bude čekat na další pokračování. „Případ Nejedlý nebude uzavřen nikdy,“ podotkl Daniel Brýdl.