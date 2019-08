Vandalové při výročí okupace počmárali pomník Koněva a polili ho barvou

Informaci o poničení sochy Ivana Stěpanoviče Koněva přijali policisté dnes po deváté hodině ráno, den po 51. výročí srpnových událostí roku 1968.

„Památník byl poškozen barvou, po neznámém pachateli pátráme,“ řekl mluvčí policie Jan Daněk.

Na sochu Koněva vandal vylil rudou barvu a na podstavec napsal „Ne krvavému maršálovi, nezapomeneme“. Na podstavci se objevily také čtyři letopočty 45, 56, 61 a 68.

Rok 1945 odkazuje k době, kdy vojska, jimž velel maršál Koněv, osvobodila část Čech a jako první vstoupila do Prahy. V roce 1956 Koněv silou potlačil maďarské povstání a v roce 1961 se podílel na výstavbě berlínské zdi.

Letopočet 1968 připomíná 21. srpen a vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa, který si ve středu připomněly tisíce lidí po celé zemi.

Všechny tyto historické události od loňského roku připomíná bronzová deska, kterou na pomník umístila radnice také v anglickém a ruském jazyce.

Útok vandala vyšetřuje policie jako poškození cizí věci, za což pachateli hrozí až rok vězení.



Podle starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09) nechá radnice barvu i nápis odstranit.

„Byť jde samozřejmě o vandalství, mám pro lidi, kterým socha vadí, jisté pochopení, neboť to, co se děje jen o pár kilometrů dál, na Hradě, logicky vyvolává i tyto rozporuplné reakce. Možná, než začneme pátrat po tom, kdo použil barvy, měli bychom zapátrat a ukázat na toho, kdo - zatím - nutí svým jednáním Čechy brát do rukou barvy. A možná je už konečně na čase začít zcela vážně jednat o přesunu sochy Koněva na zahradu ruské ambasády. Za nás bude socha, jako vždy, do 24 hodin čistá a krásná, aby ji někdo mohl zase zneuctít,“ řekl portálu iDNES.cz Kolář.



Socha Koněva je častým terčem vandalů. Loni ji někdo polil růžovou barvou. Kromě letopočtů se na soše v minulosti objevil i nápis „Heil Putin?“.