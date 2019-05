Žatec odmítl sochu koně stojícího na půllitrech, sklidila posměch veřejnosti

„Přikláním se k soutěži, ve které budeme moci vybírat z více návrhů,“ uvedla starostka Zdeňka Hamousová s tím, že o podobě plastiky nepanovala shoda ani mezi radními.

Zastupitelé měli na čtvrtečním jednání na stole čtyři konkrétní varianty sochy - koně stojícího na půllitrech, další varianta zahrnovala i fontánku v podobě nádoby.

Další dvě byly bez půllitrů a bez fontánky. Ani o jedné ale nakonec nehlasovali a rovnou se pustili do diskuze o tom, jakým způsobem vypsat veřejnou soutěž a jaké by měla mít podmínky.

Většina pak zvedla ruku pro návrh, aby se rada věcí zabývala znovu a připravila podklady buď pro výběrové řízení, nebo architektonickou soutěž.

Původně navrhovaný kůň stojící na půllitrech se setkal s odporem části veřejnosti. Fotografie modelu zveřejněná na sociálních sítích sklízí převážně posměch.

Podoba a způsob pořízení sochy se nezamlouvá ani šéfovi Žateckého okrašlovacího kolektivu. „Půllitry na nohou koně jsou daleko za hranicí vkusu. Nešťastný je také výběr autora, který proběhl na základě osobní známosti,“ uvedl Vladimír Vlach s tím, že město by mělo vypsat soutěž.

Socha má stát ve středu Nerudova náměstí, jehož proměnu radnice začala připravovat už před několika lety. Prázdná nevydlážděná plocha se má změnit v atraktivní prostor s lavičkami a stromy.

Stavební práce už začaly. Počítá se s náklady ve výši sedm milionů korun. Umístění sochy jako hlavního prvku prostranství se plánuje od roku 2017, kdy byl projekt schválen. Městský architekt požadoval, aby mělo ztvárnění vazbu na pivo či chmelařskou historii.

Sochu vytvořil umělec, jehož díla zdobí města u nás i v zahraničí

Ke spolupráci město přizvalo známého českého sochaře Michala Gabriela, jehož díla jsou v několika městech u nás i v zahraničí.

„Původně jsem navrhoval koně pokrytého strukturou tvořenou ořechovými skořápkami. Na takových sochách jsem v té době pracoval a připadalo mi přirozené promítnout svoji volnou tvorbu do nabízeného prostoru,“ popsal Michal Gabriel.

„Po konzultaci s panem architektem jsem ale nakonec přistoupil na jím požadované symbolické spojení sochy koně s chmelem a pivem. Vypustil jsem tedy strukturu a sochu koně postavil na půllitry,“ dodal Gabriel.

První nápad zavrhl jako šílený

Zpočátku se ani jemu takové vyobrazení nezamlouvalo a jak sám říká, nápad zavrhl jako šílený. Myšlenka na koně s půllitry se mu ale stále vracela.

„Nakonec mi to nedalo a udělal jsem si malý model. K mému překvapení vypadal model tvarově velmi dobře. Postupně jsem si na něj zvykal, abych s ním později pana architekta seznámil. Očekával jsem odmítnutí, ale kůň s kopyty okovanými půllitry prošel,“ dodal Gabriel.

Socha Chmelového koně by byla odlita z bronzu, vážila by kolem 260 kilogramů a cena by vyšla na téměř 1,5 milionu korun bez DPH. Původně se počítalo s umístěním do podzimu letošního roku, do kdy má být hotové celé náměstí.

Sochař nyní zváží, zda se případné soutěže zúčastní. „Záleží na několika faktorech, především podmínkách a pak také na tom, zda to bude v mých časových možnostech,“ dodal Gabriel.